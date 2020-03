Afin de venir en aide à ses abonnés bloqués en Europe à cause de la situation exceptionnelle liée au Coronavirus qui touche le continent, Free leur offre 4 fois plus de data 4G soit 100 Go/mois au lieu des 25 Go habituels depuis l’Europe. Une opération qui prend effet dès aujourd’hui et qui court jusqu’au 30 avril 2020.

Free ne cesse de multiplier les gestes de solidarité en cette période de confinement. Quelques jours après avoir offert 2 heures d’appel gratuit aux abonnés du forfait à 2€ et quelques semaines après avoir multiplié par 20 l’enveloppe data 4G+ incluse dans l’abonnement à 2 € la faisant ainsi grimper de 50 Mo à 1 Go, c’est une nouvelle amélioration à laquelle les abonnés Free Mobile ont droit.

On apprend ce mardi 31 mars, via un communiqué de presse que l’opérateur multiplie par 4 le volume d’Internet mobile en 4G depuis l’Europe inclus dans les forfaits mobiles Free à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox sinon 19,99€/mois. Aucune procédure particulière à faire pour profiter de cet avantage puisque l’ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement.

Un geste fort appréciable de la part de Free qui accompagne et vient en aide à ses abonnés durant cette période de crise sanitaire, tout comme Sosh et Orange qui offrent 10 Go d’internet mobile supplémentaire pour leurs clients qui dépasseraient leur forfait.

