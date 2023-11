France Identité arrive sur les smartphones Xiaomi et Honor et décroche un certificat de sécurité

France Identité est en train d’étendre la disponibilité de son application sur Android. Désormais, les utilisateurs de smartphones Xiaomi et Honor peuvent également numériser leur carte d’identité. On vous explique comment rejoindre la bêta du service.

À la rentrée, France Identité a rendu disponible sa bêta à tous les utilisateurs sur le Play Store et App Store. Dès lors, de nombreux utilisateurs ont pu découvrir le service de numérisation de leur carte d’identité, qui leur permet de stocker le document officiel dans leur smartphone. De nombreux utilisateurs, certes, mais pas tous. Sur Android en effet, certains constructeurs n’avaient pas encore accès à l’application. Les développeurs travaillent désormais à étendre l’accessibilité de la plateforme.

Justement, un nouveau palier a été franchi cette semaine. Comme nous l’apprennent nos confrères d’Allo Forfait, France Identité est désormais disponible sur les smartphones Xiaomi et Honor. Si vous possédez un smartphone Android qui n’avait pas encore accès à l’application officielle, on vous conseille donc de vérifier dès aujourd’hui sa page sur le Play Store, vous pourrez peut-être la télécharger et tester vous-même de numériser votre carte d’identité.

Sur le même sujet — France Identité : un bug sur iPhone retarde encore le déploiement de l’appli

L’ANSSI confirme que France Identité est sécurisée

Cette disponibilité parcellaire peut surprendre de prime abord, puisqu’en théorie, la plupart des smartphones Android n’ont pas de problème à utiliser la technologie NFC, nécessaire pour scanner et numériser la carte d’identité. Ce n’est pas forcément le cas chez Apple par exemple, qui a mis du temps à accepter de numériser le Pass Navigo pour cette raison. Alors pourquoi l’application n’est-elle pas encore disponible partout ?

Il y a fort à parier que cela soit pour des raisons de sécurité. En effet, en même temps que l’application est devenue disponible sur plusieurs smartphones, celle-ci a décroché la CSPN, à savoir la certification de sécurité de premier niveau. Décerné par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), ce certificat assure que l’application dispose des mesures de sécurité réglementaires pour tourner sur certains smartphones.

Rappelons que France Identité n’est pas encore sortie de sa phase bêta, et que quelques bugs peuvent venir perturber l’expérience. La version définitive de l’application devrait être déployée courant 2024.

Source : Allo Forfait