Test Dell XPS 13 Plus 9320 : le beau gosse des ultra-portables

Longtemps roi des ultra-portables, le Dell XPS 13 a un peu été éclipsé par la concurrence ces dernières années. En 2023, la firme texane veut frapper fort avec le modèle XPS 13 Plus 9320. Il peut miser sur sa finesse, sa légèreté, mais surtout sur son design hors du commun. Reste à voir si tout cela suffit.

Longtemps PC le plus représentatif du segment des ultra-portables 13 pouces, le Dell XPS 13 s'est un peu laissé eclipser par des produits concurrents ces dernières années. Avec le XPS 13 Pro 9320, la marque texane compte bien revenir sur le devant de la scène.

Pour séduire, il veut miser sur sa fiche technique, bien sûr, mais surtout sur son design. Dell veut bousculer les codes établis avec un ordinateur pas seulement beau et mobile, mais aussi surprenant et ergonomique. Cela passe par des détails, comme une conception étonnante du clavier et du trackpad, éléments que nous allons disséquer dans ce test.

Dell signe-t-il son retour au sommet avec ce modèle ? Le Dell XPS 13 Plus 9320 est-il l’un des meilleurs ultra-portables de 2023 ? Réponse tout de suite !

Prix et disponibilité

Le Dell XPS 13 Plus 9320 est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur ainsi que chez les revendeurs partenaires.

Bien évidemment, il est décliné en plusieurs configurations. Sur le site de Dell, la moins cher est affichée à 1199 euros tandis que le modèle plus onéreux est à 2099 euros. Notre sample de test (Core i7, écran OLED) est lui vendu 1669 euros. Des tarifs tout à fait cohérents à la vue des caractéristiques et du marché.

Une fiche technique classique, mais efficace

Notre modèle de test affiche des caractéristiques techniques séduisantes. Il embarque un écran OLED 3,5K de 13 pouces et à l’intérieur du châssis, on trouve un processeur Intel Core i7-1360P, 32 Go de RAM et 512 Go de mémoire LPDDR5. Bien évidemment, nos analyses techniques ne concerneront que ce modèle précis. En revanche, tout ce qui touche au design est valable pour les autres variantes d’XPS 13 Plus.

Dell XPS 13 Plus 9320 Ecran 13,4 pouces

OLED

3456 x 2160 pixels

60 Hz Epaisseur 295 x 199 x 15 mm Poids 1,26 kilo CPU Intel Core i7-1360P GPU Intel Iris Xe RAM 32 Go Stockage 512 Go Connectique - 2 x USB-C Thunderbolt 4



Une belle config, c’est bien, mais cela ne fait pas tout. Il est maintenant temps d’entrer dans le vif du sujet et de nous intéresser au point fort de cet XPS 13 : son design.

Un design qui sort des sentiers battus

Dans le monde des ultra-portables, le format 13 pouces a grandement évolué ces dernières années. Les bords d’écrans devenant de plus en plus fins, les dimensions des ordinateurs s’est vue réduite. Cela se sent sur le PC du jour. Adoptant des mensurations de 295 x 199 x 15 mm et un poids de 1,2 kilo, Le Dell XPS 13 Pro ne vole pas sa dénomination d’ultra-portable. Inutile de dire qu’il trouve facilement sa place dans un sac ou dans une sacoche. Ajoutons à cela une alimentation réduite, à peine plus grosse que celle d’un smartphone, et nous avons le PC idéal pour les travailleurs nomades.

Si nous regrettons l’absence de housse de protection incluse dans le carton, on note tout de même un châssis solide et résistant. Comme d’habitude, Dell a opté pour un corps en aluminium argenté. Niveau visuel, on reste dans la droite lignée de ce que fait la marque depuis des années, mais le design fait toujours son petit effet. La grande force de la machine (en plus d’être belle), c’est d’être très résistante aux rayures et de ne pas trop attirer les traces de doigt. On aime !

Les tranches du XPS 13 Pro sont fines (à peine 5 mm lorsqu’il est ouvert), par conséquent, la connectique se montre limitée. Le PC embarque deux ports Thunderbolt 4… et c’est tout ! Dell a inclus un adaptateur USB Type-C vers A dans la boîte, ce qui est déjà bien. En revanche, il faudra acheter un adaptateur HDMI tiers pour connecter votre PC à un écran externe, ce qui est un peu frustrant surtout quand on sait que ce genre d’ordinateur peut aussi bien être utilisé à la terrasse d’un café qu’à son bureau avec un second affichage.

A l’aide d’un tournevis de précision, il est possible de facilement retirer la plaque en aluminium qui ferme le PC. Se faisant, on atteint les composants et on ne peut qu’être admiratif devant le travail de Dell en ce qui concerne l’assemblage : il se montre extrêmement soigné. On constate qu’il est possible de changer la batterie par soi-même, en plus de remplacer le SSD M2 au besoin. Classique, mais toujours appréciable.

C’est en découvrant la partie clavier que nous constatons tout le travail effectué par Dell sur le design. La première chose qui frappe, c’est l’absence de trackpad, ce qui donne un aspect épuré très appréciable. La zone tactile est en effet cachée sous le verre blanc qui habille le châssis intérieur. Bien qu’invisible, le trackpad est présent… et agréable. Situé bien au milieu, il répond au doigt et à l’œil. Quel plaisir dans la navigation ! L’utilisateur n’a pas besoin de le voir pour le sentir sous ses doigts, pour naviguer dans Windows, pour effectuer ses tâches. Du très beau travail.

Un gros effort a également été réalisé sur le clavier chiclet. Pas d’espace entre les touches blanches, puisqu’elles sont toutes collées les unes aux autres et partent d’un bout à l’autre du châssis. En plus de se montrer visuellement très réussi, il est agréable sous les doigts, avec une longueur de course parfaite couplée à une résistance idéale. C’est tout simplement le meilleur clavier sur le segment des ultra-portables. D’ailleurs, nous tapons ce présent test avec… et quel plaisir ! Dernier point, il dispose d’un rétroéclairage blanc sur trois niveaux. On aime.

Ce clavier n’est pas seulement bon, il embarque aussi de bonnes idées. Nous trouvons par exemple un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’allumage. Classique, mais toujours appréciable. Plus encore, on constate sur le verre au-dessus des touches principales la présence des boutons sensitifs. Ils sont excellement bien utilisés. En appuyant sur la touche Fn, on passe ainsi des fonctions laptop (réglage du son, de la luminosité, etc) aux touches F. Comme sur un clavier classique, mais le sensitif et la petite animation en plus. Original ! On aurait pu craindre une certaine faiblesse de ce système (on connait la tendance du sensitif à ne pas répondre quand on a les doigts froids, par exemple) mais il n’en est rien. Tout marche à la perfection. De l’excellent boulot.

Enfin, évoquons la partie écran. Sous le terme marketing Infinity Edge que met en avant Dell se cache en réalité une dalle aux bords extrêmement fins, avec un ratio écran/façade de plus de 90%. Cela apporte un confort visuel en plus de réduire l’encombrement global du PC. Ces bords quasi inexistants n’ont pas empêché le constructeur d’ajouter une caméra IR sur la partie supérieure qui, couplée avec Windows Hello, propose un déverrouillage instantané même en cas de faible luminosité. En clair, on ouvre l’écran, il se déverrouille dans la seconde en voyant votre visage.

Dell a réalisé de l’excellent travail avec cet XPS 13 Pro. Visuellement beau, agréable à utiliser, rempli de bonnes idées et ultra mobile, il a tout pour plaire. C’est un PC qui tente des choses et qui accomplit parfaitement sa mission. Sans aucun doute le plus réussi du marché sur ce segment.

Un écran OLED agréable, mais perfectible

Le Dell XPS 13 9320 est équipé d’une dalle OLED tactile de 13,4 pouces d’une définition de 3 456 x 2 160 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Si le 60 Hz est tout à fait adapté à l’usage bureautique, on peut regretter que Dell ne soit pas allé plus loin avec un rafraîchissement à 90 Hz ou 120 Hz. A noter que nous testons ici le modèle OLED, mais que le XPS 13 Pro est aussi disponible avec des dalles LCD classiques, de 1080p à 4K, tactile ou non (mais forcément 60 Hz).

Nous avons analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont bons, à défaut d’être incroyables. Première chose, l’OLED permet d’avoir de bien meilleurs contrastes (ici infini) ce qui se concrétise par une maîtrise parfaite des nuances de gris et la présence de noirs profonds. C’est particulièrement appréciable lors de visionnage de films ou de séries. La luminosité maximale est de 400 cd/m², ce qui est bien, mais pas excellent. Ainsi, il ne sera pas forcément évident de travailler dehors par jour de grand soleil. Le traitement des reflets, qui plus est, n’est pas optimal.

La température des couleurs est maîtrisée, à 6400K, soit très proche de la norme vidéo de 6500K. L’affichage ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. La grosse déception concerne la colorimétrie. Le Delta E moyen a en effet été mesuré à 4,1 (en-dessous de 3 étant bon). Quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ce sont les verts, les jaunes et les rouges qui ont été exagérés. A l’œil nu, on constate qu’ils sont fluos, une manière de donner plus de peps à l’image. Bien que plusieurs profils d’écrans soient proposés dans l’application préinstallée MyDell, ils ne changent absolument rien au schmilblick. Dommage. En bref, nous avons un bel écran, mais loin d’être parfait.

Concernant l’audio, on aime le son puissant des haut-parleurs. Cependant, Dell n’a pas fait de miracle compte tenu du format. Nous avons un son peu équilibré, qui manque cruellement de mediums et de bas mediums. De fait, on a un résultat proche de celui d’une veille radio, ce qui n’est pas forcément très agréable à l’oreille. Cela peut se comprendre sur un PC aussi petit et fin, mais ce n’est pas une expérience plaisante pour autant.

Un PC techniquement abouti

Notre modèle de Dell XPS 13 Pro 9320 dispose d’un processeur Intel Core i7-1360P (donc dédié aux ultra-portables fins), de 32 Go de RAM et d’un SSD NVMe de 512 Go de mémoire. Une configuration solide pour du travail bureautique un peu poussé. Nous avons effectué notre habituelle session de benchmarks et nous avons des résultats attendus pour ce genre de produit. Le processeur offre des performances certes limitées dues au format fin du PC, mais suffisantes pour de la bureautique un peu poussée, comme du montage photo ou encore de la gestion Excel un poil exigeante.

La présence d’un eGPU Intel Iris Xe permet de donner un petit coup de pouce graphique, que ce soit pour le travail ou pour lancer des jeux très peu gourmands. A titre d’exemple, Diablo 2 Resurrected tourne correctement (32 FPS) avec les graphismes réglés en moyen, même chose pour Fortnite (29 FPS). On rappelle que le XPS 13 n’est pas un PC gaming, c’est mais toujours bon de savoir qu’on peut se faire une petite session si l’envie nous prend.

Mais ce qui impressionne, c’est la gestion du bruit et de la chauffe. Dell sait faire et le montre encore. Lorsque le PC est mis à rude épreuve (dans un jeu ou dans un benchmark), il reste silencieux, ne dépassant même pas les 39 décibels. C’est à peine si on l’entend dans une pièce calme ! En plus de cela, on note une chauffe maîtrisée. Le CPU (qui reste stable à 1600 Mhz en plein effort) atteint 59 degrés et l’eGPU 74 degrés, ce qui est correct. Plus encore, la chauffe reste discrète. Si on peut la sentir entre le clavier et le châssis (là où sont les touches sensitives), il n’y a rien de bien gênant, surtout que pousser un ultra-portable dans ses derniers retranchements n’arrive que très rarement.

Le constat est un peu moins brillant sur l’autonomie. Lors de notre test habituel, c’est-à-dire une série en streaming avec la luminosité réglée à 200 cd/m² et le rétroéclairage désactivé, nous dépassons qu’à peine les 7 heures. En une journée de travail (donc en ne faisant que de la bureautique), on oscille entre neuf et dix heures. Nous avons vu mieux, mais cela reste suffisant pour laisser son chargeur chez soi pour une journée au bureau.

Alors, on achète ?

Nous avons été séduits par cet XPS 13 Plus 9320. Avec ce produit, Dell se démarque des autres ultra-portables du marché sur un point en particulier : son design. Qu’il est agréable de travailler avec ce clavier et ce trackpad ! Reste à se poser la question qui tue : faut-il acheter cet ordinateur ? Un ultra-portable, ce n’est pas seulement un PC aux dimensions réduites, c’est aussi un objet statutaire. Le genre de produit qu’on aime sortir en réunion ou à la terrasse d’un café. Dell l’a bien compris avec un XPS au design chic, original et plaisant à utiliser.

Le XPS 13 a des défauts, évidemment. On peut évoquer son écran OLED qui aurait mérité meilleur calibrage ou une autonomie en-deçà de la norme, mais techniquement, c’est un excellent PC sur son segment. En un mot comme en cent : il remplit parfaitement sa mission en plus d’être plaisant. Cerise sur le gâteau, son tarif est plus que raisonnable pour un produit de ce type.

En bref, si vous cherchez un bon ultra-portable qui a de la personnalité, le Dell XPS 13 Plus 9320 est à sérieusement prendre en considération. Nous l’avons utilisé pendant une semaine, et le retour sur notre machine habituelle a été difficile.