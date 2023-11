Avec la Watch 2 Pro, Xiaomi lance en France sa première montre connectée sous Wear OS. D’un prix raisonnable, ce modèle au style très masculin dispose-t-il des atouts pour s’imposer face à ceux de Samsung et Google ?

Les fans de Xiaomi attendaient ce modèle depuis bien longtemps. Avec sa nouvelle Watch 2 Pro, la marque propose enfin sa montre connectée sous Wear OS ! Bardée de fonctions intelligentes pour mieux communiquer et préserver sa santé (entre autres choses), cette nouveauté permet au constructeur chinois de venir se frotter à Samsung et ses Galaxy Watch6, ainsi qu’à Google lui-même et sa Pixel Watch 2. Xiaomi ne délaisse pas pour autant Mi Fitness, son application pour montre, qui apporte sa patte à l’OS de Google.

L’arrivée de Wear OS sur une montre de Xiaomi signe l’arrivée d’un magasin d’applications riche et d’une meilleure intégration des services Google, notamment la disponibilité de Google Pay pour régler ses achats depuis sa montre. L’alliance de Mi Fitness et de l’OS de Google est-elle une réussite ? La Watch 2 Pro offre-t-elle un fonctionnement à la hauteur de ses deux concurrentes ? Nous avons testé la montre de Xiaomi plusieurs jours pour répondre à toutes ces interrogations.

Prix et disponibilité

La Xiaomi Watch 2 Pro se décline en deux versions :

Xiaomi Watch 2 Pro Bluetooth : 269,90 euros

Xiaomi Watch 2 Pro eSIM (4G) : 329,90 euros

La première est compatible Bluetooth, la seconde compatible Bluetooth et 4G, ce qui signifie qu’elle peut fonctionner indépendamment du smartphone à l’aide d’une eSIM. Pour l’une et l’autre version, il est possible de choisir un boîtier noir assorti d’un bracelet en caoutchouc noir plutôt dédié aux sportifs ou bien un boîtier argenté avec un bracelet en cuir marron, plus lifestyle. Il sera possible, de toute façon, d’acheter ultérieurement un bracelet supplémentaire (format standard 22 mm).

Les deux versions sont d’ores et déjà disponibles, mais c’est en grande majorité le modèle Bluetooth, le moins cher, qu’on trouve chez les distributeurs spécialisés type Darty-Fnac ou Boulanger. Pour la version 4G compatible eSIM, mieux vaut vous rendre sur le site de Xiaomi.

La Xiaomi Watch 2 Pro, qui fonctionne avec WearOS 3.5, n’est compatible qu’avec les smartphones Android, pas l’iPhone. La montre est livrée avec un socle de charge propriétaire à brancher sur une prise USB-A d’ordinateur ou un chargeur avec une connectique de ce type (non fourni dans la boîte). Pour avoir essayé les deux bracelets, celui en caoutchouc a tendance à flotter un peu sur les poignets les plus fins. Mieux vat vérifier avant tout achat ou choisir le bracelet cuir. On aurait apprécié, comme pour la Pixel Watch 2, deux tailles au choix dans la boîte.

Précisons enfin que la montre est vendue sensiblement moins cher que ses homologues sous Wear OS. La Pixel Watch 2 démarre à partir de 399 euros (avec un écran beaucoup moins grand) et la Galaxy Watch6 44 mm à partir de 349 euros (avec un grand écran).

Fiche technique de la Xiaomi Watch 2 Pro

La nouvelle montre de Xiaomi est à l’instar des modèles de 2022 du constructeur, les Watch S1/S1 Pro, un modèle grand format, d’allure assez masculine. Ses principales nouveautés portent sur son fonctionnement sous Wear OS avec une intégration poussée des services Google et à l’aide d’un processeur Qualcomm plus puissant, aussi présent sur la Pixel.

XIAOMI WATCH 2 PRO Format boîtier 46 mm Épaisseur 11,8 mm Poids 55 g Écran 1,43 pouce tactile, jusqu’à 600 nits Technologie Oled Définition 466 x 466 points Résolution 326 ppp Système Wear OS 3.5 Processeur Qualcomm W5+ Gen 1 Coprocesseur Qualcomm QCC5100 Connectivité Wi-Fi, Bluetooth 5.2, option 4G Capteurs Altimètre, accéléromètre, gyroscope, baromètre, boussole, capteur de luminosité, mesure du SpO2, cardiofréquencemètre, capteur d’impédance bioélectrique Étanchéité oui, jusqu’à 50 mètres (5 ATM) RAM/ Stockage 2 Go / 32 Go Compatibilité Android 8.0 ou plus récent Audio Microphone et haut-parleur Batterie 495 mAh Autonomie annoncée 55 heures en 4G, 65h en Bluetooth Charge rapide oui, 45 minutes annoncées Recharge sans-fil Non Couronne Rotative physique Matériaux Acier inoxydable poli, verre Accessoires fournis Bracelet cuir ou en caoutchouc fluoré, socle de charge magnétique USB

Pour connecter la montre à son smartphone et la faire fonctionner, il reste nécessaire d’installer l’appli de Xiaomi, Mi Fitness. Ce sera le point d’entrée incontournable d’accès aux données enregistrées par la montre puis synchronisées avec le smartphone. Contrairement aux Pixel ou aux Galaxy, il est appréciable de n’avoir à passer que par une seule application que ce soit pour paramétrer sa montre ou suivre ses données sportives ou de santé.

Un design imposant inspiré de l'horlogerie

L’ère de la Mi Watch de 2020, au design fin et léger, qui misait sur le tout plastique, semble définitivement révolue, abandonnée aux bracelets connectés de Xiaomi. Avec sa Watch 2 Pro, le constructeur poursuit sur une lancée entamée l’année dernière avec la Watch S1. La dernière-née de la marque peaufine son design inspiré de l’horlogerie traditionnelle, avec un cadran rond et même, cette année, une couronne rotative. Le cadran est cerclé d’une finition Clou de Paris qui apporte à la montre une petite touche de raffinement supplémentaire.

Malgré cela, le design reste particulièrement massif, avec son boîtier en acier inoxydable de 11,8 mm d’épaisseur. Xiaomi semble s’être beaucoup inspiré de Huawei, mais sans parvenir à atteindre la conception luxueuse de la Watch GT3 Pro. Ou plus récemment de la Watch GT4 46 mm, moins épaisse et au style beaucoup plus travaillé, avec une lunette gravée de graduations pour les minutes. Sur la Watch 2 Pro, la lunette noire cerclée de deux filets argentés attire l’attention par sa largeur, sans véritablement séduire. Il est vrai que le niveau de prix n’est pas le même.

Le style masculin de la Watch 2 Pro avec ses deux boutons et sa couronne au design géométrique devrait cependant trouver son public. Les (trop) petits poignets s’abstiendront sûrement, en l’absence de modèles 40 ou 43 mm comme on en trouve chez Samsung. Malgré ses dimensions, la montre reste suffisamment légère pour ne pas être une gêne pendant le sommeil. Le bracelet en cuir (tout comme celui en caoutchouc fluoré) est assez souple pour ne pas irriter la peau. Il bénéficie d’un système de fermeture très classique et pratique à la fois. Il peut de plus être très facilement remplacé, via un système qu’on a déjà apprécié sur les montres de Huawei.

Du côté de la résistance, la montre est étanche et peut donc être utilisée pour traquer une séance de natation, à condition bien sûr d’acheter un bracelet supplémentaire en caoutchouc. Xiaomi offrait avec sa Watch S1 deux bracelets (cuir + caoutchouc fluoré), ce n’est désormais plus d’actualité. Le constructeur ne fait pas mention d’une quelconque protection d’écran contre les rayures. Lors de notre période de test de quelques jours pendant laquelle nous n’avons pas pris un soin particulier de la Watch 2 Pro, nous n’avons pas relevé de microrayures sur l’écran ou le boîtier en acier inoxydable. Le bracelet cuir n’a pas montré de fatigue après un port 24/24, y compris des séances de gymnastique intensive et de running.

Pour clore ce tour du propriétaire, la montre voit sa navigation tactile renforcée par la présence de trois boutons, le plus gros au centre faisant office de couronne rotative physique pour accélérer le défilement des données et des menus. Selon le nombre et le type de pressions exercées sur chacun, ils se transforment en raccourci vers les fonctions essentielles. Une fonction courte sur la couronne affiche le menu général des applications, qu’on peut paramétrer sous forme de liste ou de grille (comme chez Huawei encore une fois !). Une pression longue lance Google Assistant (cette action pouvant être déplacée vers le bouton du bas). Le bouton du haut donne accès aux exercices physiques, mais peut être personnalisé pour donner accès à Google Pay (Wallet), par exemple. Une pression courte sur le bouton du bas ouvre la dernière application lancée.

Un grand écran, parfaitement lisible

Avec sa diagonale de 1,43 pouce, l’écran de la Watch 2 Pro offre une surface d’affichage parmi les plus généreuses du secteur. La lisibilité est très satisfaisante avec une résolution de 326 points par pouce, une performance généralement partagée par les modèles les plus haut de gamme du marché. Xiaomi annonce une luminosité de 600 nits pour sa montre, ce qui est un peu en dessous de modèles premium comme les Galaxy Watch6, annoncées avec des pics à 2000 nits. En pratique, quitte à délaisser momentanément le mode automatique et à pousser la luminosité de la Watch 2 Pro lors d’un exercice en plein soleil (pour être sûr de pouvoir consulter en tout confort ses performances), il ne nous a jamais fallu ciller ou écarquiller les yeux pour déchiffrer l’écran.

Tout le confort est présent en termes de paramétrages, du mode « lever (le poignet) pour activer » au mode « Always On » intelligent qui se désactive la nuit pour préserver la batterie. Xiaomi met également à la disposition des utilisateurs de nombreux cadrans pour personnaliser la montre, des cadrans à aiguilles traditionnels ou bien numériques avec l’affichage de données sportives ou de santé par exemple. Ils sont, en revanche, moins « customisables » que les montres Galaxy avec Wear OS 4.

Sur la Watch 2 Pro, cela se limite le plus souvent à modifier les couleurs du fond ou de certains éléments. Un capteur de luminosité est également présent ainsi qu’un mode sommeil, avec des plages horaires paramétrables. Tout est prévu pour optimiser l’autonomie et faire en sorte qu’un éclair aveuglant ne vous réveille pas la nuit. Précisons toutefois que l’activation de l’Always On en fin de journée a supprimé le lancement du mode sommeil que nous avions programmé. Gare aux réveils intempestifs en pleine nuit à cause d’une vibration annonçant une notification !

Des fonctions de communication poussées

On retrouve sur la Watch 2 Pro les fonctions intelligentes à la sauce Google qui font le succès des Galaxy Watch et des Pixel Watch. Il est non seulement possible d’accéder à ses notifications sur la montre, mais aussi d’afficher le contenu de ses SMS ou messages Gmail, voire d’y répondre, vocalement ou au travers d’un clavier tactile. Équipée d’un micro et d’un haut-parleur, la montre permet aussi de prendre directement ses appels (soit en Bluetooth en gardant son smartphone dans un rayon de quelques mètres, soit via une eSIM pour ceux qui choisiront la version 4G de la montre et souscriront le forfait adéquat).

Pour profiter pleinement des possibilités de la Watch 2 Pro, il faut installer les applications nécessaires dans le Play Store présent par défaut sur la montre, comme Gmail ou Spotify. La force d’une montre sous Wear OS est avant tout de profiter des services Google, mais aussi d’applications tierces. Les téléchargements peuvent être lancés depuis la montre, de façon simple et rapide, la recherche pouvant s’effectuer de façon vocale. Avec Wear OS, la montre s’émancipe de plus en plus du smartphone et c’est d’autant plus agréable que la navigation dans les menus est fluide.

Un suivi de la santé et du sport (trop ?) complet

On peut découvrir sur la Watch 2 Pro tout un arsenal d’applications visant à suivre ses constantes, son sommeil et ses activités sportives. Il ne manque guère à la dernière-née de Xiaomi que l’ECG pour rivaliser en termes de fonctionnalités avec ses concurrentes. On relève ainsi un capteur de température cutanée, un oxymètre pour la mesure du SpO2 (taux d’oxygène dans le sang) ainsi qu’un cardiofréquencemètre efficace. Associé au GPS, tout cela concourt à un suivi précis de vos séances de running en extérieur.

À ces composants, Xiaomi ajoute une analyse de l’impédance bioélectrique (comme chez Samsung), qui n’est d’ailleurs pas franchement mise en avant. Il faut explorer le menu de la montre pour la découvrir, car dans l’appli Mi Fit, elle est cachée dans les données relatives au poids, sous l’onglet Santé. On peut ainsi grâce à un capteur dédié découvrir divers indices : IMC, masse osseuse, pourcentage de graisse, de muscle, teneur en eau ou encore en protéines. Pratique pour se lancer dans une remise en forme.

Le suivi de dizaines d’activités sportives est proposé, des plus classiques aux plus surprenantes comme le bateau-dragon, la corde ondulatoire, le hacky sack ou même les jeux de société. En matière de sommeil, le découpage inclut le sommeil léger, profond et paradoxal (à activer dans l’appli). À un indice quotidien établi en fonction de la qualité du sommeil, Xiaomi ajoute un animal de sommeil au bout de quelques jours. C’est donc un ensemble riche qui est mis à la disposition de chacun pour améliorer sa santé. Un peu trop parfois. Avez-vous vraiment besoin de suivre votre fréquence cardiaque et votre dépense de calorie pendant un Monopoly ou d’apprendre que vous dormez comme un requin ?

Xiaomi noie un peu l’utilisateur dans une foule de détails, avec des menus sans fin, perdant parfois de vue l’essentiel. Certaines applications mériteraient plus d’explications, certaines traductions restent perfectibles. Heureusement, on peut installer des widgets assez réussis et parlants sur la montre qui permettent d’accéder rapidement aux informations primordiales. Dernier point particulièrement appréciable : une seule appli est nécessaire (Mi Fit) comme nous le disions et surtout Xiaomi ne fait pas payer un abonnement pour accéder à des services supplémentaires.

Wear OS, Mi Fit : un duo qui vacille parfois

La montre fonctionne non pas sous Wear OS 4 comme les dernières Galaxy et Pixel, mais sous la version précédente Wear OS 3.5, avec en surcouche Mi Fit. La Watch 2 Pro ne bénéficie donc pas des nouveaux outils, en matière de personnalisation des cadrans ou de restauration, ni d’une autonomie censée être améliorée. Rien d’insurmontable.

On aurait en revanche apprécié, à l’occasion du lancement de cette montre Wear OS, une refonte de Mi Fit. L’appli est riche comme nous l’évoquions précédemment, mais mériterait d’être parfois plus claire. Enfin, même si le duo Wear OS/ Mi Fit s’accorde plutôt bien, nous avons régulièrement subi des problèmes de synchronisation des données entre la montre et le smartphone. Certaines données apparaissaient très vite sur l’appli du smartphone, d’autres prenaient leur temps. Deux mises à jour ont eu lieu pendant notre période de test. Tout donne à croire que ces petits soucis ponctuels disparaîtront vite. On l’espère en tout cas. Enfin, précisons que quelques fonctions sont réservées aux utilisateurs de smartphones Xiaomi comme le pilotage à distance de l’appareil photo du smartphone. Rien de bien nouveau.

Une charge ultra rapide

Une chose est certaine, avec son processeur Qualcomm récent, le W5+ Gen 1, la montre de Xiaomi en a sous le pied. La navigation est fluide et nous n’avons connu aucun ralentissement. Du point de vue de l’autonomie, la puce ne fait pas de miracle. La Watch 2 pro permet de tenir environ 36 heures (en Bluetooth et avec une séance de sport sous GPS) – c’est mieux que ce que la pixel Watch 2 a à offrir -, mais elle le doit surtout à sa confortable batterie de près de mAh.

La montre de Xiaomi laisse, en revanche, sur place la quasi-intégralité de la concurrence en matière de charge rapide. Il ne nous a fallu que 35 minutes, comme le promettait le constructeur, pour faire le plein. Et cela change beaucoup de choses, une charge partielle de 5 ou 10 minutes (si on est très pressé) permettant de repartir pour plusieurs heures d’utilisation. On pardonne de ce fait l’absence de charge sans-fil.