Test Acer Swift Edge 16 : un compromis parfait entre légèreté et grand affichage

L'Acer Swift Edge 16 est un ordinateur portable qui veut séduire avec sa légèreté, mais aussi grâce à son grand affichage OLED de 16 pouces. Pari réussi pour le constructeur taïwanais ? C’est ce que nous allons voir tout de suite.

Dans le monde des PC portables, le format 16 pouces représente le compromis idéal entre portabilité et confort de travail. Cependant, cette taille apporte forcément plus d’encombrement qu’un ultra-portable classique, surtout au niveau du poids. Avec le Swift Edge 16, Acer tente d’allier le meilleur des deux mondes avec un produit à la fois grand et léger.

Cet ordinateur portable veut séduire avec trois atouts. Sa puissance, déjà, puisqu’il est équipé d’un processeur AMD Ryzen 7. Avec son écran ensuite, une belle dalle OLED de 16 pouces. Et par sa légèreté enfin, puisqu’il ne pèse que 1,23 kilo sur la balance, soit autant qu’un PC de 13 pouces !

Sur le papier, le Swift Edge 16 a de quoi faire envie. Il coche une à une toutes les cases du laptop de rêve. Mais cela se traduit-il à l’utilisation ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

L’Acer Swift Edge 16 est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires. Il est disponible au prix de 1499 euros.

Notons qu’il s’agit là du tarif de notre modèle de test (avec un Ryzen 7840U). Il existe d’autres versions, notamment avec un CPU Ryzen 5 6600U (donc antérieur) à moins de 1000 euros, mais disposant du même châssis et du même écran.

Des caractéristiques techniques de haut vol

Sur le papier, l’Acer Swift Edge 16 a tout pour plaire. Ce qui attire l’œil, c’est bien entendu son grand écran OLED de 16 pouces, un vrai atout. On remarque aussi que le constructeur a fait le choix d’un processeur Ryzen pour ce modèle, moins cher et plus performant que les classiques Intel Core. Pour le reste, nous avons 16 Go de RAM ainsi que 1 To de stockage.

Acer Swift Edge 16 Ecran 16 pouces

OLED

3200 x 2000 pixels

120 Hz Dimensions 356 x 242 x 13 mm Poids 1,23 kilo CPU AMD Ryzen 5 6600U ou AMD Ryzen 7 7735U GPU AMD Radeon Graphics RAM 16 Go Stockage 512 Go ou 1 To Connectique - 2 Thunderbolt 4

- 2 USB 3 Type-A

- 1 HDMI 2.1

- lecteur de carte microSD

-port Jack 3.5 mm

Bref, un PC très solide quand on regarde sa fiche technique, mais qu’en est-il dans la pratique ? Il est maintenant temps d’entrer dans le vif du sujet.

Un design qui mise plus sur l’ergonomie que le visuel

Acer a toujours eu comme philosophie de miser sur l’usuel plutôt que sur le visuel. Le Swift Edge 16 ne déroge pas à la règle. Nous n’avons pas un ordinateur spécialement design, mais très agréable à utiliser au quotidien.

Le PC dispose d’un châssis en magnésium bleu nuit des plus sobres (disponible en argent pour les versions Ryzen 5). Ce matériau ne donne pas la sensation de premium que peut offrir l’aluminium, notamment au toucher qui le ferait presque passer pour du plastique, mais il a l’immense avantage d’être beaucoup plus léger. De fait, le Swift Edge 16 ne fait que 1,242 kilo sur la balance. C’est le poids d’un ultra-portable de 13 pouces ! Ajoutons à cela une finesse de 13 mm et nous avons un ordinateur extrêmement mobile qui pourra se transporter facilement de manière quotidienne.

Nous le disons à chaque test, mais nous regrettons qu’une sacoche de protection ne soit pas fournie par défaut dans le carton. Avec son magnésium, le Swift Edge 16 se montre très salissant, la moindre manipulation laissant apparaître de vilaines traces de doigt. Plus encore, il est facilement sujet aux micro-rayures. L’achat d’une housse sera donc quasi-obligatoire sous peine de voir votre PC vieillir prématurément. Dommage !

Le PC a beau être fin, il propose une connectique complète pour un portable. On trouve ainsi deux ports Thunderbolt 4, deux ports USB 3.0 Type A, un port HDMI 2.1, un port microSD ainsi qu’un port Jack de 3.5 mm. Concrètement, cela signifie qu’il n’y a pas besoin de se trimballer un HUB externe pour brancher une souris ou un écran secondaire. Un excellent point.

À l’aide d’un tournevis de précision, il est possible d’ouvrir la plaque de magnésium qui protège la partie inférieure. Se faisant, on accède aux composants. On remarque que le SSD NVMe au format M2 n’est pas accessible (ou difficilement), car protégé par un ruban.

Heureusement, il existe un autre emplacement vide à notre disposition. Nous pouvons donc doubler la capacité de stockage si besoin, une bonne chose.

Pour la partie clavier, Acer n’a encore une fois pas misé sur le visuel. Autant dire qu’après notre test du Dell XPS 13 Plus, découvrir celui du Swift Edge 16 nous a fait un choc ! Mais il ne faut pas s’y tromper : le constructeur livre une excellente prestation, avec des touches à la course certes courte, mais disposant d’une bonne résistance. Nous tapons ce présent test avec et c’est un vrai plaisir ! On aime aussi la présence d’un pavé numérique, ainsi qu’un rétroéclairage blanc sur trois niveaux. Bref, tout est agréable, carré, bien pensé. Petit truc en plus, la touche Power sert aussi de capteur d'empreintes.

Le constat est aussi positif pour le trackpad, qui répond au doigt et à l’œil aux sollicitations de l’utilisateur. Plus encore, il est parfaitement placé, légèrement sur la gauche, mais pas assez pour gêner lors de la frappe. Du beau travail.

Enfin, parlons de la partie écran. On note un ratio écran/façade de 85%, ce qui est appréciable, mais en deçà de certains concurrents, comme Asus ou Dell. Une webcam (1440p) trône sur le bord supérieur, mais malheureusement, elle ne dispose pas de cache physique pour la sécurité. Dommage !

Le premier contact avec l’Acer Swift Edge 16 est rude, et ce à cause d’un design un peu morne. Mais une fois en main, le PC dévoile tous ses atouts. Fin, léger, ultra transportable et proposant clavier confortable, il s’avère très agréable à utiliser au quotidien. Acer sait y faire en termes d’ergonomie et le montre encore, quitte à sacrifier la partie visuelle.

Un bel écran OLED, mais un calibrage peu soigné

Le gros atout du Swift Edge 16, c’est bien sa grande dalle OLED de 16 pouces. Elle propose une définition de 3200 x 200 pixels (format 16 :10) ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Attention, celui-ci n’est pas activé par défaut. Il faudra le faire en passant dans les paramètres Windows. Acer promet un écran qui promet un confort optimal pour travailler.

L’avantage majeur de l’OLED, c’est bien entendu son contraste infini. De fait, nous avons des blancs éclatants et des noirs profonds, idéal pour regarder des films, des séries, voire pour jouer à certains jeux un peu sombres. Après analyse de l’écran à l’aide de notre sonde, nous avons mesuré une luminosité à 450 cd/m², ce qui est bon pour un PC portable. Cependant, le traitement contre les reflets laissant à désirer, il reste difficile de travailler en extérieur. Dommage.

La température des couleurs est parfaite, à 6500K (soit la norme vidéo). Cela signifie que sur un affichage blanc, l’écran ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. On aime ! Le calibrage, pour sa part, est décevant. À la première utilisation, les couleurs nous « sautent » au visage tant elles sont fluos. Cela se vérifie avec notre sonde, puisque le Delta E moyen culmine à 4,6 (en-dessous de 3 étant bon). Acer a fait le choix d’exagérer la colorimétrie pour donner plus d’impact à l’affichage. De fait, le Swift Edge 16 se montre peu adapté à du traitement photo. Pour contrer ce souci, Acer ne laisse même pas le choix entre plusieurs profils de couleur dans les paramètres. Ceux qui veulent un rendu naturel devront en télécharger un sur Internet. En résumé, le Swift nous propose une belle dalle, mais qui aurait mérité plus de soin.

Parlons maintenant de l’audio : c’est tout bonnement catastrophique ! Stéréo absente, bas médiums et médiums portés disparus, distorsion qui casse les oreilles à la moitié du volume et manque cruel de puissance, les haut-parleurs ne livrent pas une bonne copie, ils en sont même très loin. Nous avons l’équivalent d’une radio fatiguée des années 1980, autant dire qu’il n’est pas agréable de regarder un film, voire juste une vidéo YouTube sur le Swift. Un résultat médiocre, même pour un PC aussi fin.

Un PC puissant… mais un peu bruyant

L’Acer Swift Edge 16 est équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 7840U, épaulé par 16 Go de RAM ainsi que par un eGPU AMD Radeon Graphic 780M. Après notre habituelle session de benchmarks, nous constatons un laptop puissant, capable de réaliser des tâches un peu complexes sans sourciller. De fait, il sera adapté pour de la bureautique un peu poussée comme du montage.

Le PC d’Acer n’est pas une machine pensée pour le jeu. Toutefois, l’eGPU donne un petit coup de pouce et permet même de faire tourner des titres peu gourmands. En 1080p avec les graphismes réglés en moyen, Fortnite dépasse les 40 images par seconde tandis que Diablo 2 Resurrected atteint les 35 i/s. Pas de quoi sauter au plafond, mais cela reste appréciable de savoir qu’on peut se faire une petite partie entre deux sessions de travail.

Lorsque le PC est mis à rude épreuve, on constate une nuisance sonore élevée pour un produit de cette catégorie : il grimpe jusqu’à 49 décibels ! C’est presque autant d’un PC de jeu. Bien entendu, cela ne se produit que dans des cas très précis, seulement quand le Swift est poussé dans ses derniers retranchements. 95% du temps, il reste à 38 décibels, et est donc totalement silencieux. Un choix qui a été fait pour garder le châssis au frais ; la partie entre le clavier et l'écran ne dépasse pas les 40 degrés. À l’intérieur, le CPU monte à 57 degrés tandis que l’eGPU atteint les 70 degrés en plein travail, ce qui témoigne d’une bonne maîtrise de la circulation de l’air.

Pour finir, évoquons l’autonomie de ce Swift Edge 16. En lecture de vidéo en streaming (écran réglé à 200 nits), le PC dépasse à peine les sept heures avant de s’éteindre. En se contentant de faire de la bureautique simple et peu gourmande (comme la conception de ce test), nous tenons deux heures supplémentaires. Cela suffit pour laisser son chargeur à la maison pour une journée au bureau, mais nous avons vu bien mieux. En parlant du chargeur, celui-ci a la qualité d’être petit et léger (186 grammes), à peine plus gros que celui d’un smartphone. Il trouvera donc facilement sa place dans votre sac.

Alors, on achète ?

Il est maintenant temps de se poser la question qui tue : alors, on l’achète ce petit Acer Swift Edge 16 ? Le marché du PC de 16 pouces laisse le choix. Asus, Huawei, Dell et même Razer. Pourquoi donc se tourner vers ce modèle en particulier ?

La grande force de ce PC par rapport à ses concurrents directs, c’est son poids plume. Au bout d’une semaine d’utilisation, nous avons été séduits par sa légèreté qui permet de le transporter facilement partout, comme si ce n’était qu’un 13 pouces. En plus de cet encombrement minimal, nous avons été convaincus par son ergonomie, surtout son clavier agréable et sa connectique complète. Pas besoin de se trimballer un HUB externe pour brancher un écran au bureau ou en salle de réunion ! Dernier point intéressant : sa puissance très appréciable pour les tâches complexes. En revanche, nous ne pouvons nous empêcher d’être déçus par l’écran. Si l’affichage OLED est un vrai plus, son calibrage colorimétrique est une faiblesse peu pardonnable et rend difficile le traitement photo.

Pour résumer, le Swift Edge 16 est un ordinateur pour ceux qui veulent travailler partout, tout le temps, mais qui souhaitent tout de même garder un affichage conséquent. Peut-être pas le meilleur sur le segment des 16 pouces, mais certainement celui qui se rapproche le plus de l’expérience ultra-portable. Du beau travail.