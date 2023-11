Chromecast : finie la petite notification pour contrôler les médias, Google voit les choses en grand

Il n’est pas toujours simple de contrôler les médias diffusés sur un autre appareil avec Chromecast. En effet, sur Android, il faut se contenter d’une simple notification avec les boutons rudimentaires, ce qui n’est pas toujours très pratique. La dernière mise à jour de l’application vient régler ce problème en affichant désormais une en plein écran.

Pendant que Google prépare, plus ou moins en secret, son nouveau Chromecast, la firme n’oublie pas d’améliorer son application Android. Aujourd’hui, celle-ci fonctionne particulièrement bien et facilite la vie de tous ses utilisateurs, en leur faisant oublier leurs vieux câbles dans le placard. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucune amélioration possible, au contraire. L’ergonomie par exemple, si elle se veut discrète pour ne pas empiéter sur l’écran du smartphone, ne convient pas nécessairement à tout le monde.

À ce jour en effet, pour contrôler un média qui est diffusé sur un appareil tiers, l’utilisateur n’a accès qu’à une notification sur son smartphone. Il est possible de mettre le média en pause, de l’avancer ou au contraire de revenir en arrière, bref, la barre de notification contient les boutons habituels des lecteurs médias. Mais pour les utilisateurs pas forcément habiles avec leur smartphone, ou simplement ceux ayant des besoins d’accessibilité spécifique, une fenêtre en plein écran serait bien plus pratique.

Sur le même sujet —Les Chromecast avec Google TV permettent de streamer vos jeux PS5 (et c’est franchement une bonne nouvelle)

Chromecast devient un véritable lecteur média sur Android

Google l’a (enfin) compris et semble avoir intégré cette fonctionnalité dans la dernière mise à jour de l’application. Comme l’ont découvert nos confrères de Smart World, celle-ci propose désormais un véritable lecteur média, similaire aux services de streaming musical que l’on retrouve sur Android. Tous les boutons habituels de contrôle sont présents, et s’accompagnent d’autres éléments visuels qui ont désormais leur place sur ce grand écran.

Le nom du média avec une image de couverture est ainsi affiché, de même pour le nom de l’appareil sur lequel le média est diffusé. Enfin, bien entendu, il est possible de contrôler le volume depuis son smartphone, sans avoir à se lever pour aller chercher cette télécommande à l’autre bout du salon. Autrement dit, Chromecast n’a désormais plus rien à envier à Spotify et ses semblables. La mise à jour est disponible sur tous les smartphones dotés d’Android 11 au minimum.

Source : Smart World