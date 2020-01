Sosh brade son forfait 50 Go à 9,99 € par mois pendant un an !

Sosh signe le grand retour de sa promotion portant sur son forfait 50 Go Ă 9.99 € par mois pendant un an. Ceux voulant y souscrire ont jusqu’au jusqu’au 17 fĂ©vrier 2020 Ă 9 heures pour profiter de ce nouveau bon plan.Â

Profitez de ce nouveau bon plan SĂ©rie limitĂ©e Sosh pour souscrire au forfait Sosh 50 Go Ă 9.99 € par mois pendant 1 an. Une offre qui court jusqu’au 17 fĂ©vrier 2020 Ă 9 heures, valable uniquement sur le site sosh.fr. Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’un forfait mobile incluant une grosse enveloppe de datas mobiles utilisable en France, bĂ©nĂ©ficiant de la qualitĂ© du rĂ©seau Orange, ce forfait mobile est idĂ©alement adaptĂ© Ă vos besoins.

Seuls les nouveaux clients (hors clients Orange et Sosh) peuvent profiter de cette offre. La carte SIM triple dĂ©coupe est facturĂ©e 10 euros, une seule fois au moment de la souscription. Sur la pĂ©riode promotionnelle de 12 mois, vous rĂ©alisez une Ă©conomie non nĂ©gligeable de 180 euros que vous rĂ©alisez. A l’issu des 12 mois, le forfait repasse automatiquement Ă 24,99 € par mois.

Etant sans engagement, vous pouvez le résilier quand bon vous semble sans frais supplémentaires. Les services inclus sont les suivants : Appels / SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe + SMS illimités vers l’Europe et les appels illimités vers les les mobiles et fixes USA/Canada et les fixes d’Europe ainsi que 50 Go utilisables depuis la France et une enveloppe internet de 5 Go utilisables en Europe (pays de l’Union Européenne, et dans les DOM).

C’est moins bien que ce que proposait Sosh il y a quelques mois, au mĂŞme tarif, puisque dĂ©sormais, seuls 5 Go sont utilisables depuis l’Europe contre 50 Go auparavant. Les pays comme la Suisse et Andorre ne sont Ă©galement plus inclus dans la liste des pays figurants dans les zones Europe et DOM. Un changement qui pourrait profiter aux concurrents de Sosh tels que B&You ou Red by SFR qui proposent des forfaits offrant des services Ă©quivalents, avec une plus grosse enveloppe internet utilisable en Europe et de surcroĂ®t, sans condition de durĂ©e.

