Nouveau forfait Sosh 100 Go à 16.99 € par mois, une offre mobile à ne pas rater !

Nouveau bon plan Sosh Ă ne pas rater en ce dĂ©but de semaine qui permet de profiter du forfait mobile Sosh 100 Go Ă 16.99 € par mois, mĂŞme après la première annĂ©e. Une offre valable pour les nouveaux clients, jusqu’au lundi 22 juin 2020 Ă 9 heures.

Pour 2 € de plus que le forfait Sosh 80 Go Ă 14.99 € qui prenait fin le lundi 25 mai 2020, Sosh lance une nouvelle sĂ©rie limitĂ©e et y ajoute 20 Go de datas mobiles supplĂ©mentaires le faisant ainsi passer Ă 100 Go pour 16.99 € par mois, avec un tarif qui n’augmente pas mĂŞme après la première annĂ©e. Les conditions pour y souscrire sont identiques, Ă savoir ne pas ĂŞtre clients mobile Orange ou Sosh en changement d’offre.

Vous pouvez y souscrire dans le cadre d’une ouverture de nouvelle ligne et avez Ă©galement la possibilitĂ© de conserver votre numĂ©ro de mobile actuel sans frais supplĂ©mentaires en demandant votre RelevĂ© IdentitĂ© opĂ©rateur (RIO) en composant le 3179. LA carte SIM est facturĂ©e 10 € lors de la commande. Les services inclus sont les suivants :

Appels illimités en France

SMS / MMS illimités en France

100 Go depuis la France en 4G

15 Go depuis l’Europe et DOM (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Mayotte et Saint-Barthélemy, île de Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquel) en 4G

Enfin, si cette offre ne vous convainc pas, vous pouvez vous tourner vers le forfait B&You 80 Go Ă 13,99 euros, 100 Go Ă 15.99 €, ou vers le forfait Red by SFR 100 Go Ă 16 €, des offres qui elles aussi, ont un tarif qui n’augmente pas après la première annĂ©e.

