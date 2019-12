Red by SFR : le forfait 60 Go à 12 € est de retour

SFR signe le retour de son forfait Red by SFR 60 Go Ă 12 € par mois Ă vie sans engagement. Une offre qui court jusqu’au 23 dĂ©cembre 2019 et inclus en bonus, 100 Go dans le Cloud offerts. Une offre susceptible d’intĂ©resser les personnes dĂ©sirant souscrire Ă un nouveau forfait mobile ou changer d’opĂ©rateur.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C’est le grand retour du forfait 60 Go Ă 12 € par mois Ă vie sans engagement jusqu’au 23 dĂ©cembre 2019 inclus. Cette fois-ci, SFR offre en plus des services de base inclus dans le forfait, 100 Go dans le Cloud ! Son prix ne change pas au fil des ans, ce qui signifie qu’il est donc fixe et valable Ă vie Ă partir du moment ou vous ne rĂ©siliez pas ou ne changez pas pour une autre formule.

Pour 2 € de plus que le forfait 40 Go Ă 10 € que proposait jusqu’Ă prĂ©sent l’opĂ©rateur, vous avez droit Ă 20 Go de datas mobiles supplĂ©mentaires ainsi que 4 Go de plus, soit 8 Go Ă utiliser en Union EuropĂ©enne / DOM. L’offre, valable pour toute nouvelle souscription court jusqu’au 23 dĂ©cembre 2019 inclus exclusivement sur le site redbysfr.fr. La carte SIM est facturĂ©e 10 € en une seule fois lors de la commande et vous pouvez garder votre numĂ©ro de mobile actuel.

Le forfait Red by SFR 60 Go en promo à 12 € inclut

60 Go d’internet par mois en très haut débit (4G, 3G) en France métropolitaine.

8 Go d’internet par mois en Union Européenne / DOM.

Les appels illimités en France métropolitaine vers les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM (hors Mayotte), depuis l’Union Européenne / DOM vers les fixes et mobiles de France métropolitaine et de l’Union Européenne / DOM.

Les SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs métropolitains, depuis l’Union Européenne / DOM vers la France Métropolitaine et l’Union Européenne / DOM.

SFR Cloud 100Go inclus

A découvrir : Notre comparateur de forfaits mobiles sans engagement