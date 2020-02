Le bon plan Red by SFR du jour à ne pas rater : forfait 100 Go à 12 € / mois sans engagement et à vie !

SFR Red dĂ©gaine jusqu’au 20 fĂ©vrier 2020 un forfait mobile incluant 100 Go d’internet (dont 8 Go de data utilisables en roaming). Sans engagement et sans condition de durĂ©e, cela signifie que son tarif n’augmente pas au fil du temps. Une offre Ă saisir au plus vite pour celles ou ceux Ă la recherche d’un forfait mobile pas cher incluant des services de qualitĂ©.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN RED BY SFR

Alors que l’offre permettant de souscrire au forfait SFR Red 60 Go Ă 12 € par mois prenait fin le 17 fĂ©vrier 2020, SFR lance une nouvelle opĂ©ration sur un forfait intitulĂ© « Le Big Red« . Pour le mĂŞme tarif, soit 12 € par mois, l’opĂ©rateur y ajoute 40 Go de datas mobiles le faisant ainsi passer Ă 100 Go.

Le forfait inclut 100 Go d’internet par mois en très haut débit (4G, 3G) en France métropolitaine ainsi que 8 Go d’internet par mois en Union Européenne / DOM. Les appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) depuis la France métropolitaine et les les appels, SMS et MMS illimités en Union Européenne / DOM et depuis ces mêmes destinations. Egalement inclus, les SMS et MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine depuis la France métropolitaine.

Pour ce qui est des conditions pour en profiter, cette offre est comme souvent rĂ©servĂ©e aux nouveaux abonnĂ©s. Autrement dit, ceux qui disposent dĂ©jĂ d’un forfait RED by SFR ne sont pas Ă©ligibles Ă moins d’ouvrir une nouvelle ligne. Le principal avantage de ce forfait est qu’en plus d’ĂŞtre sans engagement, il est sans condition de durĂ©e, et son tarif n’augmente pas au fil des ans, et de ce fait est valable Ă vie.

La carte SIM triple découpe est facturée 10 € à la commande avec la possibilité pour les nouveaux clients de garder leur numéro actuel. Enfin, l’offre est accessible pour une durée très limitée. Si vous souhaitez en profiter, il va falloir vous décider dans les deux jours à suivre.

A découvrir : Notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles sans engagement