Forfait mobile SOSH : nouvelle offre intéressante chez l’opérateur low cost d’Orange

Sosh propose un forfait mobile de 60 Go à 13,99 € par mois, sans engagement, même après un an. L’offre est valable jusqu’au 24 août 2020 à 9 heures pour les nouveaux clients.



Alors qu’il est encore possible de souscrire au forfait Sosh 100 Go à 16,99 euros, l’opérateur low-cost d’Orange lance en parallèle un forfait moins cher mais avec moins de données mobiles.

Ainsi, Sosh permet à de nouveaux clients de s’abonner à un forfait à 13,99 euros par mois (même au-delà d’un). Dans ce forfait, vous bénéficierez de 60 Go d’Internet mobile en 4G en France métropolitaine et 8 Go de data utilisables en Europe/DOM. Vous aurez également les appels, les SMS et les MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine/DOM.

Le forfait Sosh étant sans engagement, les nouveaux clients auront le choix de changer d’opérateur à tout moment. Pendant l’inscription, la carte SIM (triple découple, compatible tous smartphones) est facturée au prix de 10 euros et elle est expédiée par voie postale quelques jours après la validation du dossier. Pour ceux et celles qui sont intéressés, vous devez souscrire à cette offre avant le lundi 24 août 2020 à 9 heures précises.

