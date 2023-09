Le Xiaomi 12T est proposé sous forme de pack promotionnel sur les sites du groupe Fnac/Darty. Actuellement, le pack en question incluant le smartphone, un chargeur et des écouteurs bénéficie d'une réduction de plus de 25%.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK XIAOMI 12T (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK XIAOMI 12T (DARTY)

Le groupe Fnac/Darty vous permet de faire des économies grâce à l'achat d'un pack composé essentiellement du Xiaomi 12T. En ce moment, le smartphone du constructeur chinois est vendu avec un chargeur et une paire d'écouteurs Redmi Buds 4 Pro pour 479 euros au lieu de 649 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 170 euros de la part des deux sites e-commerce français.

Dévoilé en même temps que le Xiaomi 12T Pro, le Xiaomi 12T dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD de 2712 x 1220 pixels, d'un processeur MediaTek Dimensity 8100-ultra, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go et d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 120W. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation MIUI 13 basé sur Android 12.

Pour l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 108 MP + 8 MP + 2 MP et un capteur frontal de 20MP. De leur côté, la connectique et les équipements sont composés d'un port USB Type C, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, du NFC et du Wi-Fi 6 (2.4GHz/5GHz).