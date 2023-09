Galaxy S23 : le smartphone Samsung revient à 569 € chez Carrefour

Le Galaxy S23 fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante chez Carrefour. Au cours d'une durée limitée, le smartphone Samsung bénéficie d'une réduction totale de 390 euros. Tous les détails de ce bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

La marque Samsung est à l'honneur chez Carrefour. Jusqu'au lundi 18 septembre 2023, l'enseigne française de la grande distribution met en avant plusieurs appareils high-tech du constructeur coréen, dont le Galaxy S23. D'ailleurs, l'un des derniers smartphones de la gamme Galaxy bénéficie d'une remise fidélité de 25%.

Pendant quelques jours, les clients Carrefour porteurs de la carte fidélité pourront avoir le Samsung Galaxy S23 au prix de revient de 719 euros au lieu de 959 euros. De plus, le téléphone bénéficie d'une offre de remboursement de 150 euros de la part de Samsung (voir conditions). Au total, le Galaxy S23 peut donc être obtenu à 569 euros.

À propos de ses points forts, le Galaxy S23 de Samsung lié à l'offre Carrefour est doté d'un écran de 6,1 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, du processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'une batterie de 3900 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 13. La partie photo/vidéo se compose d'un triple capteur de 50 + 12 + 10 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir davantage sur le smartphone, découvrez notre prise en main du Samsung Galaxy S23 et notre article consacré au test du Galaxy S23.