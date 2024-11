Fitbit Inspire 3 : le bracelet connecté de Google est à son prix le plus bas

Un bracelet connecté de la marque Google est en promotion pour l'avant-première du Black Friday. Sur le site Amazon, il est en effet possible d'avoir le Fitbit Inspire 3 sous les 70 euros grâce à une jolie remise de 30 %.

Direction la plateforme française du site Amazon où le célèbre marchand propose de faire une belle affaire sur le Fitbit Inspire 3. Proposé en trois coloris au choix, le bracelet connecté Google passe de 99,95 euros à 69,95 euros grâce à une remise immédiate de 30 %.

Pour information, la promotion s'inscrit dans le cadre d'une offre promotionnelle liée à l'avant-première du Black Friday. Aussi, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Compatible avec les appareils fonctionnant sous Android et iOS, le Fitbit Inspire 3 est un tracker d'activité qui permet un suivi de la fréquence cardiaque et des activités quotidiennes. L'objet connecté de Google embarque plus de 20 sports à suivre directement au poignet et un suivi intelligent SmartTrack.

Il dispose aussi d'un écran couleur tactile OLED rétroéclairé, d'une étanchéité jusqu'à 50 mètres, d'un affichage de diverses notifications et d'une autonomie avoisinant les 10 jours d'utilisation. Au niveau des fonctionnalités, le moniteur de fréquence cardiaque, le suivi d'activité, l'oxymètre (SpO2), le suivi du stress, la résistance à l'eau, le moniteur de respiration ou bien encore le moniteur de sommeil sont de la partie.