Un bracelet connecté de la marque Xiaomi est en promotion sur le site Leclerc. Durant plusieurs heures, le Xiaomi Smart Band 8 Active atteint presque la barre des 20 euros par l'intermédiaire d'une belle réduction de 30 %.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après la trottinette électrique Xiaomi Scooter 4 Lite 2nd gen à prix réduit, c'est au tour d'un autre produit de la marque chinoise de faire l'objet d'une offre intéressante sur le site Leclerc. Jusqu'à ce samedi 9 novembre 2024 inclus, l'enseigne française de la grande distribution effectue une remise immédiate de 30 % sur l'achat d'un bracelet connecté Xiaomi.

Disponible dans un coloris noir, le Xiaomi Smart Band 8 Active passe de 29,90 euros à 20,93 euros grâce à une réduction de 9 euros environ. Pour information, l'offre promotionnelle est réservée uniquement aux clients porteurs de la carte de fidélité Leclerc et la livraison du produit est offerte en magasin.

Pour en revenir au Smart Band 8 Active, le bracelet connecté de Xiaomi dispose d’un écran LCD de 1,47 pouce avec une définition de 172 x 320 pixels, une densité de 247 ppp et une luminosité maximale de 450 nits. L'objet connecté est alimenté par une batterie en lithium-polymère de 210 mAh qui lui permet d'être autonome pendant une durée de 14 jours après une recharge complète en 2 heures.

Compatible avec les appareils fonctionnant sous Android 8.0 (ou version ultérieure) et iOS 12 (ou modèle supérieur), le Xiaomi Smart Band 8 Active dispose de la technologie sans fil Bluetooth 5.1 et d'une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. Enfin, les utilisateurs du tracker pourront profiter de plus de 50 modes Sport mais aussi de diverses fonctionnalités comme la surveillance de la fréquence cardiaque, du suivi du SpO2, du suivi du sommeil, du suivi de santé pour les femmes et de la mesure du niveau de stress.