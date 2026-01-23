Comment supprimer les fonctions IA de Chrome, Firefox et Edge très facilement

Marre de toutes ces options IA de plus en plus présentes sur les navigateurs Web ? Un développeur a eu la bonne idée de créer un script qui vous en débarrasse en quelques secondes.

L'intelligence artificielle a la fâcheuse tendance à s'inviter partout, même là où on aimerait qu'elle nous laisse tranquille. Les navigateurs Web ne font pas exception. Parfois, l'IA agit en coulisse pour nous protéger d'éléments potentiellement dangereux, ce qui est une bonne chose. Chez Google (et d'autres), elle vise carrément à transformer la manière dont nous surfons sur Internet. À vous de voir si l'expérience proposée vous convient. Mais pour celles et ceux qui aimeraient juste un navigateur “basique”, il n'y a pas d'alternative.

Sauf un script développé par Corbin Davenport, intitulé JustTheBrowser. Nous verrons plus loin ce sur quoi il agit exactement, mais retenez pour le moment qu'il débarrasse Chrome, Firefox et Edge de toutes leurs fonctionnalités IA. Sachant que cela marche aussi bien sur Windows, macOS et Linux. L'opération prend quelques secondes et se présente sous la forme d'une interface très claire.

Ce script supprime les fonctions IA de Chrome, Firefox et Edge

D'abord, rendez-vous sur le site de JustTheBrowser. En prenant l'exemple d'un PC sous Windows :

Ouvrez le menu Démarrer et tapez Powershell dans la barre de recherche. Cliquez sur Windows Powershell (le premier résultat) pour ouvrir le programme. Copiez la ligne de code spécifique à Windows depuis le site. Comme elle peut changer avec le temps, nous ne la retranscrivons pas ici. Collez-la dans l'invite de commande et appuyez sur Entrée. Vous obtenez l'affichage ci-dessous. Tapez le chiffre correspondant à votre navigateur et validez avec Entrée. Redémarrer le navigateur pour appliquer les changements.

C'est tout ! Notez que JustTheBrowser supprime aussi les fonctions liés aux achats en ligne, les éventuels contenus sponsorisés présent sur la page d'accueil, la télémétrie (collecte de données), ou encore le popup qui vous demande de faire du navigateur celui par défaut. Tout ce qui peut détourner du surf sur le Web en somme. Le script ne fait rien de magique : il se sert des options disponibles aux entreprises, où le responsable informatique peut décider des fonctions qui sont accessibles ou non aux employés. Celles citées en font partie.