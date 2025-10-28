Firefox améliore sa barre d’adresse pour donner des réponses sans passer par Google

Mozilla veut faire évoluer la recherche sur Internet sans la confier aux géants du web. Firefox teste une nouvelle fonction capable d’afficher les bonnes réponses directement dans la barre d’adresse, sans passer par Google.

À l’heure où les navigateurs dopés à l’intelligence artificielle se multiplient, entre le Mode IA de Google et ChatGPT Atlas que nous avons déjà pu tester, Firefox préfère suivre sa propre route. Pas de chatbot ou de résumé automatique ici, mais une amélioration bien pensée : afficher les bonnes réponses sans passer par la page de résultats. Une idée simple, presque old-school, mais qui pourrait bien rendre la navigation plus fluide que jamais.

Mozilla travaille sur cette nouveauté pour permettre d’obtenir directement le bon site ou la bonne information depuis la barre d’adresse. Aujourd’hui, quand on tape une recherche, le navigateur affiche des suggestions issues du moteur choisi, mais elles mènent toujours vers une page de résultats. Désormais, Firefox affichera parfois la réponse directement : le statut d’un vol, le site officiel recherché ou encore une recommandation locale, sans quitter la fenêtre actuelle. Cette nouveauté rapproche la recherche de l’utilisateur, en réduisant les étapes inutiles et en rendant la navigation plus fluide au quotidien.

Firefox va afficher des “résultats directs” dans la barre d’adresse

Ce changement va bien plus loin qu’une simple aide à la saisie. Firefox veut rendre les recherches plus directes tout en protégeant la vie privée des utilisateurs. Pour cela, le navigateur s’appuie sur un nouveau protocole baptisé Oblivious HTTP, conçu avec l’opérateur Fastly. Ce système crypte les requêtes : Mozilla ne voit jamais qui effectue la recherche, et le relais ne voit jamais ce qui est recherché. Aucune donnée personnelle n’est donc stockée ou associée à un utilisateur.

Firefox continuera d’afficher les suggestions classiques, mais ajoutera ces “résultats directs” quand la correspondance sera suffisamment claire. Certains pourraient être sponsorisés, mais seulement s’ils restent pertinents, précise Mozilla. La fonction est actuellement testée aux États-Unis et sera déployée progressivement dans le reste du monde au cours de l’année 2026. Dans un web dominé par les moteurs centralisés, la société parie sur une approche plus libre et plus transparente de la recherche.