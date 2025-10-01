Fire TV Stick 4K pas cher : Amazon baisse fortement le prix de son lecteur de streaming

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent le Fire TV Stick 4K pas cher ! Au cours d'une vente flash venant d'Amazon, le célèbre lecteur de streaming du fameux site e-commerce est presque à moitié prix.

Jusqu'au mardi 14 octobre 2025 et dans la limite des stocks disponibles, Amazon propose à tous ses clients de profiter d'une belle offre promotionnelle sur le Fire TV Stick 4K. Affiché en temps normal à 69,99 euros, le lecteur de streaming conçu par le géant américain du commerce en ligne voit son prix chuter à 35,99 euros.

Pour information, la remise de presque 50 % se fait automatiquement et il n'y a pas de coupon de réduction à appliquer. Aussi, la livraison du produit est gratuite à domicile et Amazon suggère le paiement en plusieurs fois sans frais.

Lancé il y a deux ans, le Fire TV Stick 4K est à prix très réduit chez Amazon

Commercialisée par Amazon en septembre 2023, la deuxième génération du Fire TV Stick 4K se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Livré avec une télécommande vocale Alexa, le lecteur de streaming est doté du Wi-Fi 6, d'un processeur quadricoeur 1,7 GHz, et des technologies comme le Dolby Vision/Atmos, le HDR, le HLG et le HDR10+.

Parfait pour regarder des programmes issus de plateformes de streaming, le Fire TV Stick 4K d'Amazon compatible avec le Bluetooth 5.2 dispose également d'une mémoire vive de 2 Go de RAM et d'un espace de stockage de 8 Go. Pour terminer, l'appareil est fourni avec un câble d'alimentation, une rallonge HDMI et deux piles de type AAA.