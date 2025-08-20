Fire TV Stick 4K : Amazon casse le prix de son lecteur de streaming avant la rentrée 2025

Le Fire TV Stick 4K est en forte promotion à l'occasion d'une vente flash Amazon. Pendant une durée limitée, le site e-commerce propose une réduction de presque 45 % sur l'achat de son lecteur de streaming.

En prévision de la rentrée de septembre 2025, Amazon a décidé de casser le prix de son fameux Fire TV Stick 4K. Jusqu'au 29 août prochain, dans le cadre d'une vente flash, le lecteur de streaming du géant de l'e-commerce passe de 69,99 euros à 39,99 euros grâce à une remise immédiate de 43 %. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile et Amazon suggère le paiement en plusieurs fois sans frais.

Lancé par Amazon en 2023, le Fire TV Stick 4K de deuxième génération se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Fourni avec une télécommande vocale Alexa, le lecteur de streaming est équipé d'un processeur quadricoeur 1,7 GHz, du Wi-Fi 6 et des technologies telles que le Dolby Vision/Atmos, le HDR, le HLG et le HDR10+.

Idéal pour visionner des programmes venant des célèbres plateformes de streaming, le Fire TV Stick 4K d'Amazon compatible avec la technologie sans fil Bluetooth 5.2 embarque aussi une mémoire vive de 2 Go de RAM et un espace de stockage de 8 Go. Enfin, l'appareil est accompagné d'un câble d'alimentation, d'une rallonge HDMI et de deux piles de type AAA.