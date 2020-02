Dans la grande lignée des superproductions récentes telles que Red Dead Redemption 2 et Modern Warfare, la version remastérisée de Final Fantasy VII sera elle aussi très gourmande en espace. Le jeu monopoliserait environ 100 Go sur le disque dur de la PlayStation 4. Soit plusieurs dizaines de gigaoctets que les précédents Final Fantasy.

Vous trouviez certainement confortable l’espace prodigué par le disque dur de votre PS4 lors de son achat. Mais depuis quelques mois, vous devez trouver que celui est un peu plus étriqué. Ce n’est pas qu’une impression. À force de télécharger de nouveaux jeux, l’espace libre se réduit comme peau de chagrin. Deux raisons à cela. D’abord, les DLC, qui viennent s’ajouter au contenu originel, sont de plus en plus nombreux. Ensuite, le poids des jeux est de plus en plus important.

En voici une nouvelle preuve. Final Fantasy VII Remake, la nouvelle version du RPG culte de la PlayStation 1, pourrait monopoliser 100 Go d’espace sur le disque dur de votre console. L’information a été dévoilée sur Twitter. Vous trouverez le message et la photo qui l’accompagnait en fin de cet article. Cette photo représente ce qui ressemble à l’arrière de la boîte du jeu (en version coréenne s’il vous plait). Si ce visuel est légitime, nous avons confirmation que le jeu tient sur deux disques optiques de 50 Go chacun. Et tous deux sont pleins à craquer de données.

Le plus gourmand de tous les Final Fantasy

Nous avons deux remarques vis-à-vis de cette information. D’abord, elle contredit une précédente rumeur qui affirmait que le jeu ne monopoliserait que 75 Go environ. Il y aurait donc une différence de 25 Go environ entre les deux rumeurs. Ce n’est pas impossible, puisque Square-Enix a annoncé le report de la sortie du jeu au mois d’avril pour peaufiner le contenu. Un travail supplémentaire qui aura donc eu pour conséquence une augmentation du poids du jeu. Nous vous déconseillerons d’ailleurs de l’acheter sur le PlayStation Store dans un premier temps…

Seconde remarque à propos de ce poids, Final Fantasy VII Remake sera de loin le jeu le plus lourd de la série. Final Fantasy XV demande un peu plus de 50 Go d’espace, tandis que Final Fantasy XIV dépasse les 80 Go de stockage. Et n’oubliez pas qu’il ne s’agira que de la première partie du jeu et qu’aucun DLC n’est compris dans ce calcul. Ce qui veut dire que l’ensemble de l’expérience FF7 sur console « Next Gen » sera plus gourmande encore. Arrivera-t-il au record de Call of Duty Modern Warfare qui nécessite 175 Go d’espace libre ? Ou se rapprochera-t-il de Destiny 2 qui en demande 165 Go ? Réponse au printemps.

Final Fantasy VII Remake will be over 100GB pic.twitter.com/WNgBjpgGD7 — Pixelbuster (@Nitomatta) February 17, 2020

Source : Tweaktown