Final Fantasy 16 sera particulièrement gore et violent, le jeu n’est pas pour les enfants

Que les plus jeunes soient prévenus : Final Fantasy XVI n’est pas à mettre entre toutes les mains. C’est en effet la conclusion de l’organisme de classification brésilien, qui souligne la présence de nombreuses scènes violentes et à caractère sexuel. De fait, le jeu sera déconseillé aux moins de 16 ans dans le pays.

L’attente continue d’enfler autour de Final Fantasy XVI. Le jeu est sans aucun doute l’un des plus attendus de cette année à venir et, en attendant d’avoir enfin une date de sortie officielle, les fans restent à l’affût de la moindre information le concernant. Ça tombe bien : grâce à l’organisme brésilien de classification des œuvres, on en sait un peu plus sur ce que nous réserve Square Enix pour son prochain titre. Autant le dire tout de suite, il faudra avoir l’estomac bien accroché.

C’est en tout cas ce que suggère le document publié par l’organisme. Dans celui-ci, on apprend notamment que le jeu comprendra de nombreuses scènes matures – comprenez par-là des scènes à caractère sexuel ainsi qu’une violence générale dans le jeu. Si le document précise que ces dernières seront « partiellement cachées » et « atténuées par la mise en scène », cela ne devrait pas suffire pour convenir aux esprits les plus impressionnables.

Final Fantasy 16 ne sera pas à mettre entre toutes les mains

Car le studio a visiblement voulu jouer la carte de la maturité, dans la même lignée que Final Fantasy XV. En plus des scènes évoquées plus haut, il faudra également s’attendre à des mises à mort sanglantes, de la torture ainsi que de la drogue et même de la prostitution. Autant dire qu’on vous déconseille fortement d’y jouer devant un enfant, au risque de le traumatiser à vie.

Et nous ne sommes pas les seuls : le Brésil a d’ores et déjà décrété que le jeu sera déconseillé aux moins de 16 ans. Il fera ainsi suite à Final Fantasy XV, qui avait obtenu la même classification à l’époque de sa sortie. Reste désormais à savoir quand le jeu sera annoncé officiellement. Certaines rumeurs murmurent déjà que la date sera dévoilée lors de la prochaine cérémonie des Game Awards.