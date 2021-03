Final Fantasy 11 : le reboot sur smartphone n’aura finalement pas lieu, Square Enix met fin au projet

Cela fait 5 ans que l’on attend des nouvelles du reboot de Final Fantasy XI sur smartphone. Le projet a finalement été annulé par Square Enix et Nexon, son studio partenaire. Le jeu n’aurait pas atteint les standards de qualité attendus par la communauté, selon les deux compagnies. Il aurait normalement dû sortir en 2018.

En mars 2015, Square Enix révèle son projet de reboot pour Final Fantasy XI, initialement sorti sur PS2 et PC en 2002, cette fois dédié aux smartphones. La sortie du MMORPG est alors annoncée pour 2016, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Les fans de la saga devront attendre mai 2018 pour obtenir de nouvelles images du jeu, tandis que l’éditeur et son studio Nexon restent très discrets sur l’avancement des travaux.

Ce silence est rarement bon signe dans l’industrie du jeu vidéo. C’est sans surprise que nous apprenons aujourd’hui que le jeu est finalement annulé, après cinq ans de développement. La raison évoquée par les deux firmes est quelque peu floue. Elles estiment que ce dernier n’a pas atteint les standards de qualité attendus par les fans. Les développeurs travaillant sur le jeu seront ainsi répartis sur d’autres projets.

Le reboot de Final Fantasy XI annulé par les développeurs

Étant donné que ce 11e opus n’est pas nécessairement le plus acclamé de la série, plus le déclin en popularité des MMORPG depuis quelques années, cette décision est relativement censée. Alors que les étoiles étaient loin d’être alignées pour le projet, la pandémie de COVID-19 est à son tour venue lui mettre des bâtons dans les roues. En décembre 2020, déjà, certaines sources affirmaient que le jeu avait été annulé, notamment à cause du coronavirus. Square Enix n’avait pas commenté.

Final Fantasy XI ne connaîtra donc pas le succès phénoménal du remake de Final Fantasy VII. Ce ne sont d’ailleurs pas les plans qui manquent pour la saga du côté de Square Enix. La version Intergrade du jeu sortira le 10 juin 2021 sur PS5, et proposera des graphismes améliorés ainsi que des DLC sur PS4. En septembre 2020, Sony a également annoncé Final Fantasy XVI avec un premier trailer.

