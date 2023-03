6G : latence réduit, 100 fois plus puissant, le réseau du futur arrive dès 2030

Un livre blanc « 6G Needs and Design Considerations », qui servira à la mise en place d’un système d’innovation 6G unifié, a été publié par la Next Gen Mobile Networks Alliance (NGMN), un groupe composé d'opérateurs de réseaux mobiles.

Cela fait maintenant plusieurs années que la 6G fait parler d’elle, certains pays ayant déjà lancé les recherches pour développer les réseaux du futur. La Corée du Sud veut notamment lancer son réseau dès 2028, tandis qu’on sait aussi que la France travaille aussi sur cette nouvelle norme pour ne pas se faire distancer par l’Asie.

Alors que jusqu’à présent tout le monde développait la technologie de son côté, des opérateurs du monde entier se sont réunis pour produire un livre blanc, qui vient donner une liste de spécifications à respecter. Cela nous donne donc déjà une idée du potentiel de la 6G. Parmi les membres de la Next Gen Mobile Networks Alliance, on retrouve notamment Orange, mais aucun autre opérateur français.

Que faut-il attendre de la 6G ?

En faisant une analogie sur la vitesse de chaque réseau, un responsable de China Telecom a déclaré que « le réseau 3G est un vélo, le réseau 4G est une voiture, le 5G est un train à grande vitesse, donc le 6G est un avion », ce qui nous donne un bon aperçu de ce à quoi nous attendre.

D’après le rapport, la capacité du réseau de la 6G sera dix fois supérieure à celle de la 5G. Pour ce qui est des performances, les vitesses de la 6G pourraient être jusqu'à 100 fois plus rapides que les vitesses de téléchargement de données de la 5G, pouvant ainsi atteindre 1 Tbps. Comme ses prédécesseurs, la nouvelle norme mettra aussi l’accent sur la latence, qui devrait passer de la milliseconde (1/1000 de seconde) à la microseconde (1/1000000 de seconde).

Qualcomm avait de son côté déjà prévu que les fréquences moyennes supérieures de la 6G se situeraient entre 7 GHz et 24 GHz. En comparaison, les fréquences moyennes de la 5G se situent entre 2 GHz et 4 GHz.

Selon le livre blanc, la 6G n'en est qu'à ses débuts et devrait être prête à être mise en œuvre d'ici 2030. Cette technologie devrait être largement utilisée par les entreprises du secteur industriel, ce qui profitera non seulement à ce secteur, mais aussi à toutes les sociétés travaillant sur l’internet des objets.