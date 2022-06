Fête des pères : profitez d’Office 2021 à partir de 12,99€ et Windows 10 à 6,06€

Pour célébrer la fête des pères, le site Godeal24 vous propose plusieurs réductions exceptionnelles sur une large sélection de logiciels Microsoft. Découvrez toutes les offres ci-dessous.

Windows et Microsoft Office sont les systèmes informatiques et les logiciels de bureau les plus utilisés dans le monde aujourd'hui avec plus d'un million d'entreprises dans le monde les utilisant. Que vous ayez besoin de travailler avec un document texte, d'analyser des données ou de préparer une présentation, Microsoft Office est le roi des applications.

Avec cet outil, vous pouvez accéder à des applications populaires telles que Word, Excel ou encore Powerpoint. La dernière version d'Office 2021 aide les utilisateurs à se sentir plus productifs. Avec votre achat, vous bénéficierez d'un accès à vie à Word, Excel, Powerpoint ou encore Outlook sur un seul appareil pour un usage professionnel ou personnel, sans frais mensuels ou annuels.

Seul problème : la dernière licence Office 2021 Pro sur le site Officiel de Microsoft coûte 439,99$. Pour la fête des pères chez Godeal24, la licence est cependant disponible pour seulement 24,99€. Godeal24 propose différentes combinaisons d'Office 2021 en fonction des besoins des utilisateurs. PAr exemple, le prix unitaire le plus bas est la combinaison de 5PC et chaque licence d'Office 2021 ne coûte que 12,99€ !

Vous pouvez choisir d'acheter entre amis, en famille ou entre collègues autour de vous, ce qui vous permet d'économiser énormément d'argent ! Le code d'activation de la clé est envoyé par e-mail, il n'est donc pas nécessaire d'attendre une livraison, votre logiciel est livré immédiatement.

Microsoft Office 2021 à moins de 13€ par PC

Parmi toutes les offres, on trouve Office 2021 + Windows OS à -62% avec le code SGO62 :

Pour cette vente de la fête des pères chez Godeal24, vous pouvez aussi profiter d'une réduction importante sur les licences Windows 10.

Mettez à jour votre PC avec la version la plus rapide et la plus sûre de Windows. Et bonne nouvelle ; Windows 10 est au meilleur prix et disponible pour seulement 6,06€ par PC. De plus, les licences Windows 10 sont prêtes à être mises à jour gratuitement vers Windows 11.

Avec le code SGO50, vous pouvez profiter des produits suivant à moitié prix :

Avec le code SGO62, vous pouvez profiter de -62% de réduction sur les offres suivantes :

Plus d'offres

En prime, Godeal24 inclut également plusieurs types d'outils informatiques comme Ashampoo Photo Commander 16, Wise Care 365, Adguard, iObit series software, etc. Des logiciels à prix mini et 100% authentiques :

Pourquoi les logiciels Godeal24 sont-ils si peu coûteux ?

Les licences vendues sont 100% originales et authentiques. Godeal24 connaît “l'historique” de chaque licence qu'il vend et est donc en mesure de mettre à disposition des clients des clés qui seraient inutilisées dans une autre situation. En ne commercialisant pas les licences vendues par Microsoft en “volume”, les utilisateurs finaux peuvent les utiliser sans encourir de problèmes. Pour cette raison, les licences pouvant être achetées chez Godeal24 sont “à vie”. Elles peuvent être utilisées sans restriction : le système d'exploitation sera mis à jour et pris en charge par Microsoft pendant la durée de son cycle de vie. Chez Godeal24, vous pouvez obtenir le même logiciel, économiser plus de 80% et c'est toujours officiel. Vous n'aurez aucun problème.

Godeal24 offre de plus à ses clients le meilleur service client de l'industrie. Le site fournit non seulement une garantie produit, mais également un support technique professionnel disponible 24h/24 et 7j/7 avec un service après-vente à vie. Cela signifie que Godeal24 est toujours là pour vous aider à résoudre votre problème, qu'il s'agisse d'installation ou d'utilisation.

Godeal24 a remporté un grand succès auprès du public avec un service professionnel et rapide, des paiements suivis et une garantie de remboursement. Le site a obtenu une note de 4,9/5 ou 98% sur Truspilot (une plateforme indépendante permettant aux utilisateurs d'évaluer la qualité du service et des produits), ce qui est l'affirmation et la reconnaissance de l'utilisateur de Godeal24. De plus, les utilisateurs disposent d'une équipe d'assistance technique avant et après l'achat, qui peut résoudre tous les problèmes et fournir un service après-vente à vie. Pour contacter Godeal24, écrivez à l'adresse “service@godeal24.com”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.