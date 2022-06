Economisez 49% sur votre abonnement ExpressVPN

En ce moment chez ExpressVPN, vous pouvez économiser 49% sur l’abonnement 12 mois. On vous dit tout sur cette offre dans cet article.

Souscrivez dès maintenant chez ExpressVPN et profitez d’une économie de -49% sur la formule 12 mois, ce qui équivaut à 3 mois supplémentaires gratuits. Autre bonne nouvelle : les abonnements ExpressVPN vous font profiter d’une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Cela signifie que vous pouvez vous faire entièrement rembourser pendant les 30 premiers jours de votre souscription si vous n’êtes pas satisfait des services proposés.

Pour souscrire, rien de plus simple. Il vous suffit de sélectionner la formule qui vous intéresse, choisir un moyen de paiement et inscrire votre adresse mail. Vous profiterez ensuite automatiquement d’un VPN de qualité déjà plébiscité par de nombreux clients.

ExpressVPN : des serveurs ultra-rapides dans 94 pays

Avec ExpressVPN, vous bénéficiez de nombreux services, comme par exemple :

Des serveurs ultra-rapides dans 94 pays

Un support client disponible 24h/24 et 7j/7 par messagerie instantanée

Une application compatible avec iOS, Android, Windows, Max, Linux, etc.

Une sécurité et un chiffrement de premier ordre

L’enregistrement d’aucun journal (logs) d’activité ou de connexion

30 jours pour essayer et le remboursement complet si vous n’êtes pas satisfait

Un réseau haut débit avec une bande passante illimitée

Difficile de résister face à tant de prestation. Mais une question subsiste peut-être : à quoi sert concrètement un VPN ?

Avec ExpressVPN, vous pouvez surfer sur Internet en faisant croire à la toile que vous êtes dans un autre pays. Ce service est utile dans plusieurs situations. Par exemple, pour les fans de films et de séries, avec un VPN, il est possible de faire croire aux plateformes de streaming que vous êtes à l’étranger et ainsi, de profiter des catalogues de streaming des autres pays.

Les catalogues américains par exemple incluent des films bien plus récents que nos catalogues français qui sont régis par la chronologie des médias.

Si vous appréciez le sport, un VPN peut également vous permettre de regarder des compétitions diffusées gratuitement uniquement à l’étranger. C’est notamment le cas du Championnat de F1 ou de MotoGP que vous pouvez regarder sans rien payer en vous connectant à un serveur belge avec votre VPN.

Aussi, si vous êtes vous-même à l’étranger, ExpressVPN vous permet de vous connecter à un serveur français afin de profiter des contenus français bloqués à l’étranger comme les replays de plusieurs chaînes de la TNT par exemple.

Enfin, avec un VPN, vous vous assurez de naviguer sur la toile en toute sécurité. Vous êtes anonyme et protégé contre de nombreuses attaques malveillantes.

