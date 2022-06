MacBook Air avec M1 : baisse de prix sur l’ordinateur Apple avant les soldes

Le MacBook Air avec sa célèbre puce M1 est à l'honneur chez Amazon. Quelques heures avant le coup d'envoi des soldes d'été 2022, l'ordinateur Apple proposé dans son modèle 256 Go passe sous la barre des 1000 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les soldes d'été 2022 arrivent dès ce mercredi 22 juin à 8 heures et le fameux MacBook Air fait l'objet d'un bon plan à saisir sur la version française d'Amazon.

Dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, l'ordinateur portable de la marque Apple disponible dans sa version 256 Go et son coloris gris sidéral est au prix de 999 euros au lieu de 1098 euros ; soit une remise immédiate de près de 100 euros par rapport au tarif constaté il y a une semaine sur le site du géant de l'e-commerce. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Le MacBook Air d'Apple 2020 associé au bon plan Amazon est un ordinateur portable équipé d'un écran Retina de 13,3 pouces avec un affichage True Tone et une résolution de 2560 x 1600 pixels. Il embarque aussi la puce Apple M1 avec CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs et Neural Engine 16 cœurs, une mémoire vive de 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go en SSD. Côté connectivité, deux ports Thunderbolt/USB 4, la norme Wi‑Fi 6 802.11a/b/g/n/ac et la technologie sans fil Bluetooth 5.0 sont notamment de la partie.