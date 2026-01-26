Fatigué des facéties de Windows 11 ? Réinstallez Windows 7 et Vista sur votre PC grâce à ce mod

Nostalgique de Windows 7 et de Windows Vista ? Grâce à ce projet, vous pouvez les installer sur votre PC, à vos risques et périls.

Le déploiement de la mise à jour de sécurité de janvier 2026 a provoqué une cascade de bugs sur Windows 11. De nombreux utilisateurs sont lassés des problèmes qui apparaissent sur leur PC après le passage à une nouvelle version. De quoi raviver leur fibre nostalgique et repenser aux bons vieux jours sous Windows 7 et sous Windows Vista, même si ces deux OS ont, eux aussi, connu leur lot de soucis, surtout pour le second cité.

Sachez qu'il est tout à fait possible de faire revenir votre PC à Windows 7 ou à Windows Vista grâce au travail d'un moddeur, Bob Pony. Il a réussi à rendre ces deux moutures de nouveau fonctionnelles dans des versions restaurées. Celles-ci comportent aussi tous les patchs de sécurité que Microsoft a publiés, dont le dernier remonte seulement à janvier 2026 dans le cas de Vista, qui bénéficie encore d'un support via le programme Premium Assurance. Le suivi de Windows 7 s'est officiellement arrêté début 2023, mais il existe toutefois des patchs pour combler des failles de sécurité critiques jusqu'à octobre 2024.

Windows 7 et Windows Vista revivent

Vous pouvez télécharger les fichiers ISO ci-dessous pour installer directement Windows 7 ou Windows Vista sur le système de votre choix, ou bien créer une clé USB ou un DVD de démarrage. Prenez bien en compte que ces versions sont en langue anglaise et qu'il est recommandé de ne pas écraser votre système principal pour les installer. Il est aussi conseillé de ne pas connecter un PC sous Windows 7 ou Vista à internet, car il ne serait pas bien protégé contre les menaces.

Bien entendu, ce projet a surtout pour but de redonner un accès à Windows 7 et Vista pour ceux qui voudraient se remémorer à quoi ressemblait l'expérience sur ces versions. Pour les plus jeunes, il peut s'agir d'une manière intéressante de découvrir ces anciens systèmes par eux-mêmes, par simple curiosité. Mais passer par une machine virtuelle est sans doute un moyen plus pratique et moins dangereux d'y parvenir.