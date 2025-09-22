Windows 11 veut ressusciter cette option de Windows Vista, bonne ou mauvaise idée ?

Il semble que Microsoft souhaite ressortir une fonctionnalité apparue dans Windows Vista et supprimée depuis pour une raison précise. Cette dernière n'est plus vraiment d'actualité cela dit.

Malgré des dizaines d'années d'évolution, il y a une chose qui n'a quasiment jamais changé dans le système d'exploitation Windows. Pourtant vous y êtes confronté chaque fois que vous allumez votre PC : le fond d'écran. Même si vous n'en voulez pas, Windows se chargera d'en mettre un par défaut. Au final, que ce soit une photo prise par vos soins, récupérée sur Internet ou une illustration quelconque, le résultat est toujours une image statique.

Il est possible d'ajouter un peu de fantaisie comme du mouvement si vous le souhaitez, mais il faudra pour cela télécharger des logiciels tiers. Ce ne fut pas toujours le cas. En 2007, Microsoft présente Windows DreamScene, une exclusivité de Windows Vista Ultimate. L'idée est simple : permettre de choisir une vidéo en guise de fond d'écran. Le problème est qu'à cette époque, les ordinateurs ne sont pas assez puissants pour encaisser la charge créée par la diffusion en boucle. DreamScene est abandonné et l'on n'en entend plus parler. Jusqu'à aujourd'hui.

Cette option de Windows Vista pourrait faire son grand retour

L'internaute phantomofearth a découvert le retour des fonds d'écran vidéo dans les build Beta et Dev 26×20.6690 de Windows 11. Rien de bien compliqué, il suffit de se rendre dans Paramètres > Personnalisation > Arrière-plan et de cliquer sur Parcourir les photos. Ce qui change, c'est que vous avez accès aux fichiers vidéo, par exemple en .mp4. Vous pouvez voir le résultat à la fin de cet article.

Lire aussi – Paint n’est plus un logiciel à prendre à la légère et cette nouvelle fonctionnalité géniale le prouve

Aujourd'hui nos machines sont largement assez performantes pour afficher un fond d'écran animé sans sourciller. Une question se pose cependant : est-ce vraiment utile ? Tout comme avec une image statique, vous n'allez pas rester 10 minutes à l'admirer. Il sera bien vite recouvert par la ou les fenêtres que vous ouvrirez. Certes, vous pouvez l'afficher sur un deuxième écran, mais avoir un mouvement permanent visible du coin de l’œil ne va-t-il finir par distraire, voir agacer ? Réponse quand la fonctionnalité sera implémentée, ce qui n'est pas garanti.