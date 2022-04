Falcon et le Soldat de l’Hiver : Disney+ annule la censure des scènes les plus violentes

Disney+ a fait polémique il y a peu de temps pour avoir censuré certains passages violents et sanglants de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Finalement, la plateforme est revenue sur sa décision. Les scènes concernées ont été réintégrées dans leur montage original.

Comme vous le savez peut-être, Disney a fait polémique à plusieurs reprises, notamment avec plusieurs décisions prises sur son service de streaming Disney+. On se souvient par exemple de la censure de certains dessins animés cultes de la firme aux grandes oreilles, jugées racistes ou offensantes par les têtes pensantes du groupe.

Dans le même ordre d'idée, la plateforme affiche également des messages de sensibilisation sur la fiche de certains films d'animations et dessins animés qui présentent des clichés racistes, comme Aladin, Dumbo ou la Belle et le Clochard. Dernièrement, des utilisateurs de Reddit se sont aperçus que Disney a modifié en catimini certaines scènes sanglantes et violentes de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver.

Les principales modifications ont été apportées sur certains passages de l'épisode 3, et notamment une scène d'action qui a lieu sur des docks. Durant cet affrontement, Bucky Barnes aka le Soldat de l'Hiver empale une adversaire avec un tuyau. Dans le montage original, elle est évidemment traversée de part en part par le projectile, se retrouvant au passage clouée à un conteneur. Seulement, cette fin était visiblement trop violente pour la firme.

Disney : une erreur de montage tout simplement

Sur le nouveau montage, plus d'empalement ni de sang. Le tuyau, qui est lancé avec la même vitesse, se contente d'assommer l'adversaire et en rebondissant sur lui. Sans surprise, les fans ont rapidement crié à la censure. Or, Disney vient de réagir à la polémique. Visiblement, ce nouveau montage n'était pas intentionnel, mais était dû “à un problème de contrôle du logiciel” accidentel.

L'entreprise a affirmé dans la foulée que le montage original serait rétabli sous peu. Nous avons vérifié sur la version française de Disney+, et le premier montage a bel et bien fait son retour. Pour rappel, Disney a récemment supprimé deux films trop “adultes” ajoutés par erreur à son catalogue, à savoir Hot Shot ! et Hot Shots 2 !, les deux comédies cultes avec Charlie Sheen.

