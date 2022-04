Disney+ supprime deux films trop “adultes” ajoutés par erreur à son catalogue

Disney+ vient de supprimer deux films ajoutés par erreur à son catalogue américain, Hot Shots ! et Hot Shots ! 2. Quelques jours après leur arrivée, les deux comédies avec Martin Sheen ont disparu, au grand dam des abonnés.

Tous les mois, Disney+ ajoute une vaste sélection de séries et de films à son catalogue. En début de chaque mois, le géant du divertissement détaille la liste des productions qui feront leur entrée sur le service. En avril, plusieurs films produits par la Fox devaient faire leur apparition sur la plateforme aux Etats-Unis, dont Hot Shots ! et Hot Shots ! 2.

Disney+ a annoncé l'arrivée des deux films avec Martin Sheen dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. Comme prévu, les deux long métrages sont apparus dans le catalogue le vendredi 1er avril 2022. Pendant quelques jours, les abonnés américains ont pu voir ou revoir les deux films de la saga.

Disney+ supprime la saga Hot Shots ! aux Etats-Unis

Dans le courant de la journée du 5 avril, Disney+ a brutalement supprimé les deux comédies de son catalogue. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, des internautes se sont plaints de la disparition des deux films. Apparemment, certains abonnés n'ont pas eu le temps de finir le film avant qu'il soit viré du catalogue.

Disney n'a pas communiqué sur la suppression des comédies. L'ajout des deux métrages résulte visiblement d'une grossière erreur de communication. Début du mois, Disney avait également annoncé l'arrivée de Kiss Of The Dragon, un film d'action violent avec Jet Li, pour le 29 avril 2022. Quelques jours plus tard, le géant du divertissement a annoncé que le film ne sera finalement pas ajouté au catalogue, du moins aux Etats-Unis.

Il est probable que Disney se soit emmêlé les pinceaux concernant les dates de diffusion des métrages ainsi que ses règles de contrôle parental. Néanmoins, les deux films de la saga Hot Shots ! sont bien disponibles dans plusieurs autres pays, dont la France.

Lire aussi : Disney+ censure la série Falcon et le Soldat de l'Hiver en modifiant les scènes trop violentes

Pour ceux qui ne connaissent pas, la saga Hot Shots ! suit les aventures du lieutenant Topper Harley, un pilote de chasse talentueux de l'US Air Force. Dans le premier opus, il est chargé de détruire les centrales nucléaires de Saddam Hussein. Il s'agit d'une parodie des films Top Gun avec Tom Cruise.