Falcon et le Soldat de l’Hiver : Disney+ censure la série en modifiant les scènes trop violentes

Comme le révèlent plusieurs utilisateurs sur Reddit, Disney+ procède actuellement à des retouches sur les scènes les plus violentes de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Au revoir donc les effusions de sang et les coups mortels, Disney souhaitant visiblement adapter le show pour les plus jeunes.

Depuis le lancement de Disney+ en 2019 aux États-Unis et en mars 2020 en France, la firme aux grandes oreilles a fait polémique à plusieurs reprises en censurant certains passages de ses dessins animés en culte. Ce fut le cas par exemple pour Toy Story 2, où une scène de fin a été tout simplement supprimé pour ses propos jugés sexistes par la compagnie, ou encore du passage de Jim Crown le Corbeau dans Dumbo, considéré comme raciste.

En janvier 2021, la plateforme a également décidé d'afficher un message de sensibilisation sous certains long-métrages d'animation qui contiennent à ses yeux des clichés racistes, comme Aladin, Peter Pan ou les Aristochats. Or et comme nous l'apprennent nos confrères du site TheDirect, Disney cherche maintenant à édulcorer les scènes les plus violentes de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver.

En effet, plusieurs utilisateurs de Reddit ont fait savoir au média américain que Disney avait retouché certains passages au profit d'un montage disons plus adapté aux familles. Par exemple, la mort du scientifique d'Hydra Wilfred Nagel a subi quelques modifications. Alors qu'on pouvait apercevoir des tâches de sang sur le visage et la chemise du personnage, l'hémoglobine a totalement disparu et ses yeux sont maintenant fermés.

Disney censure les scènes les violentes de Falcon et le Soldat de l'Hiver

Autre retouche signalée par les utilisateurs Reddit, lors d'une scène d'action plutôt efficace sur les docks, Bucky Barnes aka le Soldat de l'Hiver empale violemment un ennemi avec un tuyau. Dans la scène originale, ce dernier se retrouve cloué à un conteneur. Dans la version 2.0, plus d'empalement au programme. Le tuyau se contente de rebondir avec force sur l'attaquant, sans percer la chair ou la porte en acier du conteneur.

Cela donne d'ailleurs lieu à une scène un peu surréaliste, dans le sens où l'ennemi reste quand même cloué au conteneur… Alors que le tuyau ne l'a pas empalé. Après vérification de notre part sur la version française de Disney+, nous confirmons que ces modifications sont bel et bien visibles. Étrangement, d'autres scènes violentes subsistent encore dans la série, à l'image du meurtre perpétré par John Walker avec le bouclier de Captain America. Vont-elles être retouchées à la tour ? La question demeure.

Source : The Direct