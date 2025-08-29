Ce casque audio signé Loewe vaut le prix d’un appartement

Un casque audio pas comme les autres vient d’être présenté. Il allie design joaillier et technologies dernier cri dans un objet pensé comme une pièce de collection. Deux versions exclusives sont proposées, mêlant or, pierres précieuses et innovations sonores.

Les objets high-tech se transforment parfois en véritables pièces de collection. Certains fabricants n’hésitent pas à les habiller d’or ou de pierres précieuses pour séduire une clientèle fortunée. On se souvient par exemple du Galaxy S25 Ultra en or proposé par Caviar à plus de 14 000 euros. Mais un nouvel accessoire vient de franchir un palier encore plus impressionnant.

C’est dans ce contexte que Loewe, entreprise allemande spécialisée dans le haut de gamme, s’est alliée au joaillier new-yorkais Jacob & Co. pour concevoir un casque audio hors norme. Présenté comme une pièce de collection, il combine métaux précieux, pierres serties et performances audio avancées. Le fabricant explique vouloir redéfinir l’image du casque, non plus comme un simple accessoire, mais comme une œuvre à part entière. Son prix débute à 99 000 euros et peut atteindre 119 000 euros selon la version.

Loewe et Jacob & Co dévoilent deux casques audio sertis de saphirs et de diamants

Le premier modèle, baptisé Noir Rainbow, arbore un anneau en or rose 14 carats orné de 15,97 carats de saphirs multicolores. Chaque élément est façonné à la main viennent confirmer son caractère artisanal. Derrière son apparence de bijou, il intègre un haut-parleur de 50 mm, une amplification signée Texas Instruments, ainsi qu’une autonomie annoncée jusqu’à 65 heures.

Le second modèle, appelé Ice Diamond, se distingue par un anneau en or blanc 14 carats de 42,5 grammes, serti de 456 diamants taille brillant pour un total de 12,47 carats. Comme son homologue, il embarque une réduction active du bruit, une intelligence artificielle capable de gérer un assistant vocal, mais aussi un système de traduction en temps réel. La série est limitée à seulement dix exemplaires au total, ce qui confirme son positionnement entre joaillerie et technologie. Chaque unité sera vendue avec un certificat d’authenticité et une présentation adaptée à son statut d’objet rare.

