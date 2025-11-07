Mettre vos AirPods Max au frigo, ça vous paraît fou ? Pourtant, ça permet de les réparer sans débourser un centime

Les appareils électroniques ont généralement deux défauts majeurs : ils tombent souvent en panne et il coûte cher de les réparer. Aussi, certains sont prêts à tester tout (et surtout n'importe quoi), pour éviter d'aller chez le réparateur. Comme, par exemple, mettre ses AirPods Max au frigo.

Qui n'a jamais essayé de démonter soi-même son smartphone, PC ou n'importe quel appareil électronique dans l'espoir de le réparer soi-même ? Avec la montée en puissance de structure comme iFixit qui permettent aux utilisateurs de devenir des réparateurs en herbe, la chose est de plus en plus commune. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est toujours couronnée de succès. Certains appareils, en effet, donnent du fil à retordre aux bricoleurs du dimanche.

Les AirPods Max, en théorie, ne font pas partie de cette catégorie. À leur sortie, les experts ont même salué la facilité avec laquelle il est possible de réparer soi-même le casque d'Apple. Le casque est tellement accueillant pour les néophytes qu'en étant un tout petit peu bricoleur, il est possible d'ajouter soi-même port USB-C à l'appareil. Seulement voilà, il n'est pas toujours possible d'arriver ses fins par ses propres moyens, et ce, malgré toute la bonne volonté du monde.

La solution insolite pour réparer ses AirPods Max

C'est là qu'intervient Reddit – et sa propension à proposer des idées farfelues. Un vieux post déterré par nos confrères de BGR indiquent que si les AirPods Max ne veulent plus se connecter en Bluetooth, il suffirait de les placer au frigo pendant une trentaine de minutes. Ces derniers ont alors testé par eux-mêmes, non sans une certaine (compréhensible) inquiétude de ruiner complètement le casque, et pourtant : cela a fonctionné.

Après une heure passé au froid, le casque qui ne voulait plus se connecter s'est mis à fonctionner parfaitement. Reste à savoir comment cela se fait. Selon plusieurs internautes, il semblerait que les problèmes de Bluetooth soit causé par de minuscules lésions sur les câbles de l'appareil. En les mettant au congélateur, les câbles se rétractent, permettant à la connexion de se faire à nouveau. Si jamais vous ne savez plus quoi faire pour réparer le vôtre…

Source : Reddit