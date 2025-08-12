Les casques audio pourraient bientôt vivre leur plus grande révolution depuis le Bluetooth grâce à cette technologie

Une évolution se prépare dans le monde des casques et écouteurs sans fil. Elle promet un son plus riche, moins de décalage ainsi qu’une utilisation plus fluide. Et les premiers modèles pourraient arriver plus tôt que prévu.

Depuis des années, le Bluetooth domine les casques et écouteurs sans fil. Plus pratique que les câbles, il a largement évolué, mais ses limites se font sentir. Qualité sonore en baisse lors des appels, décalage dans les jeux ou encore compression des fichiers audio : les défauts apparaissent dès qu’on lui demande trop. Face à cela, certains fabricants explorent désormais une autre piste pour se démarquer.

Le Wi-Fi pourrait offrir un nouveau standard pour l’audio sans fil. Sa bande passante plus large permet de transmettre davantage de données sans coupure, ce qui pourrait améliorer la qualité du son, réduire la latence pour les joueurs et même préserver la batterie. Le casque Sonos Ace utilise déjà le Wi-Fi pour se connecter à certaines barres de son, offrant un son plus riche et fluide qu’avec le Bluetooth. D’autres marques, comme 1More ou AKG, travaillent sur des modèles exploitant cette technologie.

Voici pourquoi le Wi-Fi pourrait remplacer le Bluetooth dans les casques audio

Contrairement au Bluetooth, qui doit gérer à la fois l’audio et le micro sur un canal limité, le Wi-Fi peut transporter de gros volumes de données en simultané. Cela signifie qu’il pourrait diffuser un son haute résolution tout en gérant des appels sans baisse de qualité. Des prototypes, comme le 1More Sonoflow Max présenté au CES 2025 ou l’AKG N9 utilisant un dongle 2,4 GHz, montrent que la technologie est prête à être testée. Les fabricants chinois, souvent plus rapides à adopter de nouvelles fonctions, pourraient être les premiers à lancer des modèles grand public.

Reste à savoir quand les grandes marques comme Sony, Bose ou Apple franchiront le pas. Ces acteurs préfèrent attendre que la technologie soit parfaitement au point avant de l’intégrer à leurs produits. En attendant, le Bluetooth 6 continue de progresser, mais l’arrivée du Wi-Fi pourrait marquer un tournant majeur dans la façon dont nous écoutons de la musique, jouons ou passons des appels. Si la tendance se confirme, nos prochains casques sans fil pourraient offrir un son proche de celui d’un studio, sans le moindre fil.