Mode sombre, design moderne : la nouvelle interface Web de Facebook arrive

Facebook commence le déploiement de sa nouvelle interface Web annoncée en avril dernier lors de la conférence F8 du réseau social. Quelques privilégiés ont la possibilité de la tester dès à présent. Mettant davantage en exergue les communautés, elle intègre un nouveau design et un mode sombre.

En avril dernier, lors de sa conférence F8 dédiée aux développeurs, Facebook a annoncé l’arrivée d’une nouvelle interface pour son application mobile et pour sa version ordinateur. Une nouvelle ergonomie attendue de longue date par les utilisateurs de Facebook qui voient généralement la firme américaine se concentrer sur la téléphonie et moins sur les navigateurs Web et les ordinateurs.

Surnommée FB5, cette nouvelle interface modernise considérablement l’esthétique du réseau social, en mettant davantage en avant les contenus et les communautés. Les différentes parties de l’interface sont mieux séparées. Il y a moins d’informations visibles. Et les aplats bleus sont abandonnés. Selon Facebook, FB5 fait la part belle aux groupes, avec un nouvel onglet dédié. Retrouvez en fin d’article le tweet officiel avec une courte séquence vidéo.

La fonctionnalité la plus attendue est certainement le mode sombre, popularisée par les systèmes d’exploitation et les surcouches des smartphones (initialement, c’était pour tirer parti des spécificités techniques de l’AMOLED). Ce mode sombre supprime les zones blanches de l’interface de Facebook et les remplace par deux teintes de gris, tandis que la partie centrale, avec les stories, est noire. Les icônes bleues ou noires deviennent, au contraire, blanches. De même pour le contenu éditorial.

Un faible pourcentage d’utilisateurs devenus testeurs

Cette nouvelle interface a tout d’abord été implémentée dans les applications mobiles à partir du mois de mai 2019, petit à petit, onglet par onglet. C’est désormais au tour de la version pour les navigateurs Web d’opérer ce changement. Selon l’édition américaine de CNET, le déploiement a commencé auprès d’un faible pourcentage d’utilisateurs. Ces derniers reçoivent actuellement une notification les invitant à essayer l’interface.

S’ils acceptent, ils accèdent à FB5 et quelques données de navigation seront collectées pour mesurer la fluidité ou les rencontres avec des bugs éventuels. Selon le site américain, tous les usagers seront passés sous FB5 avant la fin du printemps. Peut-être même avant la prochaine édition de la conférence F8 qui aura lieu au début du mois de mai.

Symboliquement, cette mue de Facebook, autant sur mobile que sur desktop, est une étape de rédemption pour le réseau social qui est secoué par de nombreuses affaires sur la protection des données personnelles, que ce soit sciemment, comme l’enregistrement continu de la géolocalisation, ou accidentellement, avec la fuite de millions de numéros de téléphone.

Here's a closer look at FB5, including Dark Mode for web, coming soon. pic.twitter.com/Z55iUOdekr — Facebook (@Facebook) April 30, 2019

