Instagram montre des publications d’inconnus dans votre fil d’actualité

Instagram a mis en place une nouvelle fonctionnalité. A la fin de votre fil d’actualité, des publications d’inconnus vous serons montrées afin de vous inciter à scroller. Une décision qui va à l’encontre de ce qu’essaye de faire le réseau depuis quelques années.

Lorsque vous faites défiler votre fil d’actualité sur Instagram, vous voyez des publications de comptes et/ou de hashtags que vous suivez, en plus des publications sponsorisées. Une fois que vous avez fait défiler toutes les photos encore non vues, un message apparaît vous indiquant qu’il n’y a plus rien de nouveau. Instagram va changer ça.

Désormais, après le message, Instagram va afficher des publications de gens que vous ne connaissez pas. Le réseau prévient toutefois que le contenu sera différent de celui affiché dans l’onglet Explorer. Ce dernier peut montrer du contenu « adjacent » à ce que vous aimez, ainsi que des posts populaires. Les publications d’inconnus seront eux reliés directement à ce que vous aimez sur la plate-forme.

A titre d’exemple concret, Julian Gutman, le chef produit de la plate-forme, indique que si vous suivez du contenu sur l’espace, les post suggérés seront sur l’espace, mais de gens que vous ne connaissez pas. Dans l’onglet Explorer, ils seront plus larges, s’intéressant à la science et la physique, entre autres.

Garder les gens sur Instagram

Instagram prend à contre-pied sa politique instaurée depuis plusieurs années déjà. Les publications indiquant qu’un utilisateur était arrivé à la fin de son feed étaient conçues pour le faire décrocher de son smartphone. Instagram souhaitait en effet que les utilisateurs picorent le contenu et ne restent pas accrochés des heures sur leur écran.

Cette nouvelle fonctionnalité va donc à contre-courant de la philosophie actuelle de Facebook et semble s’inspirer de ce que fait TikTok, utilisant le même procédé. Libre à vous de continuer à faire défiler les publications ou poser votre téléphone. De nouveaux posts signifient également plus de pubs, et donc plus d’argent pour le réseau. Cette fonctionnalité devrait être appliquée dès aujourd’hui sur iOS et Android à travers une mise à jour qui se déploie progressivement à travers le monde.

Et vous, que pensez-vous de cette nouveauté d’Instagram ? Dites-le-nous dans les commentaires.