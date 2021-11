Facebook contourne les frais de l’App Store en permettant aux créateurs d’être payés directement

Mark Zuckerberg a déclaré que Facebook allait ajouter de nouveaux outils conçus pour permettre aux créateurs de tirer davantage d'argent de leur travail, en s’affranchissant de la commission exorbitante d’Apple de 30 %.

Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, le nouveau nom de la société mère de Facebook, a annoncé que les créateurs pourront bientôt partager des liens web personnalisés invitant leurs fans à payer des abonnements en utilisant le système de paiement natif de Facebook plutôt que les achats in-app d'Apple.

« Lorsque les gens s'abonnent en utilisant ce lien, les créateurs garderont tout l'argent qu'ils gagnent (moins les taxes) », a écrit Mark Zuckerberg dans un post. Zuckerberg a ajouté que Facebook veut débloquer « des opportunités pour les créateurs de gagner plus d'argent » à mesure qu'il construit le métavers, et que « les 30 % de frais qu'Apple prend sur les transactions rendent cela plus difficile ».

La commission d’Apple sur l’App Store est trop élevée pour Facebook

Pour Facebook, la commission d’Apple de 30 % sur les achats sur l’App Store ne permet pas aux créateurs de gagner assez d’argent, c’est pourquoi elle a dû trouver une alternative. Il s’agit donc d’une excellente initiative de la part du réseau social.

Les liens peuvent être partagés par courrier électronique ou par SMS, mais ils peuvent également être intégrés aux pages Facebook des créateurs, qui apparaissent dans l'application iOS de Facebook. Pour aider les créateurs à développer leurs activités, Facebook leur versera un bonus de 5 à 20 dollars pour chaque nouvel abonné qu'ils obtiendront d'ici à la fin de 2021, qu'il paie par le biais du lien web personnalisé ou par les systèmes d'Apple et de Google.

Pour les encourager à passer par le lien direct de Facebook, un calculateur de gains leur montrera la répartition de leurs gains et de leurs frais, y compris le montant qu'ils doivent verser à Apple et à Google. Ce nouveau programme de bonus fait partie de l'engagement de l'entreprise à investir plus d‘un milliard de dollars dans les créateurs jusqu'en 2022.

Pour l’instant, on ne sait pas si la nouvelle solution de paiement par abonnement de Facebook est entièrement conforme aux directives de l'App Store d'Apple. En effet, d’autres entreprises comme Epic Games ont déjà essayé de s’affranchir des règles imposées par Apple, ce qui a conduit au retrait du jeu Fortnite de l’App Store.