TikTok a permis de sauver une jeune fille de 16 ans victime d’un kidnapping

YouTube, TikTok et Snapchat sont certes aussi dangereux pour les jeunes que Facebook aux yeux du Sénat américain, le réseau social chinois a tout de même de bons côtés. Grâce à un signal de détresse dédié à l'origine pour les victimes de violence domestique, une jeune fille de 16 ans portée disparue depuis plusieurs jours a été retrouvée par la police américaine.

Les parents de cette lycéenne résidant en Caroline du Nord avaient déclaré sa disparition ce mardi 2 novembre 2021. Après un silence radio de deux jours, les forces de l'ordre ont retrouvé sa trace dans le Kentucky, un état voisin. La jeune fille avait été enlevée par James Herbert Brick, 61 ans. Alors que le kidnappeur et la victime étaient sur la route, l'adolescente profite de la proximité d'un autre conducteur pour effectuer un signal de détresse lancée récemment sur TikTok par la Fondation canadienne des femmes.

Ce signal de détresse lancé sur TikTok lui sauve la vie

À l'origine, ce geste permet aux victimes de violence domestique de faire connaître leur situation aux autres utilisateurs de la plateforme, qui peuvent ensuite appeler les autorités. Comme le rappelle l'association, il suffit de lever sa main, la paume en direction de la caméra et le pouce replié. Ensuite, il suffit de rabattre tous les doigts sur le pouce.

Coup de chance pour la victime, ce conducteur de passage a reconnu le geste et a décidé de suivre la voiture du kidnappeur pendant plusieurs kilomètres. Pendant ce temps-là, ce bon samaritain a en profité pour appeler la police et leur fournir un maximum d'informations (plaque d'immatriculation, description sommaire des passagers, localisation exacte, etc.).

“Un automobiliste a appelé la police après avoir remarqué une passagère dans le véhicule qui faisait des gestes avec les mains, ces derniers sont connus sur la plateforme TikTok pour signaler des violences domestiques”, ont annoncé les policiers du Shérif du Comté de Laurel dans le Kentucky. Ensuite, les forces de l'ordre se sont positionnées afin d'intercepter le véhicule à la sortie de l'autoroute. Ils ont prétexté un contrôle de routine pour procéder rapidement à l'arrestation du conducteur. Pour l'heure, James Herbert Brick a été placé en détention pour emprisonnement illégal.

