Facebook Meta : un fabricant de PC du même nom réclame 20 millions de dollars

Meta, anciennement Facebook, pourrait bien être impliqué dans une nouvelle bataille juridique. En effet, un fabricant américain de PC a déjà déposé le nom Meta. Pour éviter un procès, les dirigeants de cette société réclament 20 millions de dollars à Meta, afin d'abandonner la marque au réseau social.

Dire que Facebook est dans la panade est un doux euphémisme. Le réseau social est au centre d'une tempête médiatique depuis les révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen, une ancienne cadre de l'entreprise. Depuis, Facebook met tout en œuvre pour redorer son blason auprès des utilisateurs. La première étape de cette reconquête ? Un changement de nom. Le groupe Facebook est officiellement devenu Meta, comme l'a annoncé Mark Zuckerberg ce 28 octobre 2021.

Seulement, il y a visiblement un détail qui a échappé à l'entreprise californienne. En effet, nos confrères américains de TMZ ont découvert qu'une société basée en Arizona et spécialisée dans la fabrication de PC de bureau et portables, de logiciels ou encore d'accessoires informatiques a déjà déposé la marque Meta. Plus précisément, la demande a été faite en août 2021, soit des mois avant l'annonce de Facebook du 28 octobre.

À lire également : Facebook annonce la fin de la reconnaissance faciale sur sa plateforme

20 millions de dollars pour abandonner le nom et laisser à Facebook

Pour éviter une bataille judiciaire contre le géant du web, les fondateurs de Meta PCs Joe Darger et Zack Shutt demandent 20 millions de dollars à Meta. En l'échange de cette somme, ils abandonneront la marque au profit du réseau social. Selon leurs déclarations, cette somme permettra de couvrir le processus coûteux que devra enclencher la société pour changer à nouveau de nom.

Cependant et aux yeux de Facebook, cette situation n'est pas si problématique que cela. De l'aveu du réseau social, il estime avoir le droit d'adopter ce nom aussi. Bien que Meta et Meta PCs soient toutes des entreprises technologiques, leurs activités sont suffisamment différentes pour que les deux partagent cette appellation .

Pour l'instant, le statu quo est de rigueur puisqu'aucune des deux entreprises ne s'est exprimée à nouveau sur le sujet. Reste que le changement de nom de Facebook en Meta a été bénéfique pour Meta PCs : la fréquentation de ses différents comptes sur les réseaux sociaux a explosé de 5000 % depuis l'annonce.

Source : TMZ