Galaxy S20 FE 5G : Cdiscount propose un excellent prix sur le smartphone Samsung

Belle offre à saisir sur le Galaxy S20 FE ! Sur le site Cdiscount, il est possible d'avoir le modèle 5G du smartphone Samsung au prix de 389 euros. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Les produits Samsung sont à l'honneur sur le site Cdiscount. Dans le cadre d'une opération commerciale, le site e-commerce propose notamment un excellent prix sur un smartphone 5G de la marque coréenne.

En effet, le Galaxy S20 FE disponible dans un coloris bleu est vendu par Cdiscount au prix de 439 euros au lieu de 499 euros ; soit une réduction de 60 euros grâce au bouton “Découvrez votre remise” visible sur la fiche produit du smartphone. De plus, les membres Cdiscount à volonté obtiendront 50 euros sur leur cagnotte fidélité. Avec ce bonus, le prix du Samsung Galaxy S20 FE 5G revient alors à 389 euros.

Pour rappel, le Fan Edition du Samsung Galaxy S20 est un smartphone qui dispose d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD), d'une batterie de 4500 mAh compatible Quick Charge 2,0 et du système d'exploitation mobile Android. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 12 + 8 + 12 MP et un capteur frontal de 32 MP. Besoin de plus d'informations ? Vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test du Samsung Galaxy S20 FE.