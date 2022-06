Xiaomi POCO F3 5G : le modèle 128 Go du smartphone est à prix cassé, vite !

Le POCO F3 fait l'objet d'un très bon deal à saisir sur le site Cdiscount. Pendant une durée limitée, le modèle 128 Go peut être obtenu à moins de 225 euros. Toutes les informations à savoir sur ce bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ce nouveau deal en provenance du monde de la téléphonie vous permet d'acquérir le POCO F3 à prix cassé. Alors que son tarif conseillé est de 369,90 euros, le modèle 128 Go du smartphone Xiaomi disponible dans un coloris argent est proposé par Cdiscount à 249,90 euros.

Mais ce n'est pas tout ! En tant que membre du programme Cdiscount à volonté, il est possible d'obtenir le téléphone à 224,90 euros grâce au coupon 25D249CD qui est à saisir au cours de l'étape du panier. Pour information, le code promo est valable jusqu'à ce samedi 4 juin 2022 à 12 heures et le produit est vendu par la boutique Xiaomi Official Store dont la note moyenne est de 4,8 sur 5.

Pour en revenir au smartphone, le Xiaomi POCO F3 associé au deal Cdiscount dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 870, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4520 mAh avec la charge rapide 33 W et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI 12. À propos de l'APN, on retrouve une caméra principale de 48 MP, un appareil photo ultra-large de 8 MP et une caméra télémacro de 5 MP.