Excellent pour son prix, cet aspirateur robot laveur de Xiaomi passe à moins de 150 € pour le Black Friday

Le Xiaomi Robot Vaccum X10 est un aspirateur robot laveur très efficace pour son prix. Une valeur sûre qui, en 2025, reste l'un des meilleurs de sa catégorie. Et grâce au Black Friday, vous pouvez l'acheter à moins de 150 €, soit à moins du tiers de son prix de lancement.

Le Black Friday est à son point culminant en ce moment après plusieurs jours de promotions. AliExpress se montre très généreux pour le grand événement bons plans de cette fin d'année. Et si vous recherchez un aspirateur robot pas cher, voici l'offre irrésistible du moment. Elle porte sur le Xiaomi Robot Vaccum X10 qui est loin d'être un inconnu au bataillon.

C'est un aspirateur robot 2-en-1 qui aspire et lave de manière autonome. Son autre grand atout est qu'il se vide automatiquement. C'est une fonctionnalité rare pour un modèle de sa tranche de prix. Le Robot Vacuum X10 est en effet à 143 € en ce moment avec le code BFF20, alors qu'il a été lancé à 499 €. En ce moment, elle est affichée à 299 € sur le site officiel de Xiaomi. Dans tous les cas, vous profitez au minimum d'une réduction de plus de 50%.

Xiaomi Robot Vaccum X10 : il aspire, lave et se vide automatiquement

Il fait tout comme des modèles beaucoup plus haut de gamme. Le Xiaomi Robot Vaccum X10 est un aspirateur 2-en-1 qui aspire et lave avec une bonne efficacité grâce à sa puissance d'aspiration de 4000 Pa, de quoi assurer un bon service pour les sols durs et les tapis. Sa cartographie à 360° au laser LDS est très précise et lui permet de s'orienter efficacement sans heurter les obstacles, et ce, même dans l'obscurité.

Deux autres fonctionnalités le rendent très utile : l'aspirateur robot de Xiaomi se charge et se vide tout seul, avec retour automatique en cas de batterie faible. Il offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 180 minutes, soit 3 heures de ménage. Enfin, le sac de la station de base a une capacité de 2,5 litres et peut retenir les débris pour jusqu'à 60 cycles de vidanges.