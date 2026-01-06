Et si l’univers était bancal ? Cette anomalie cosmique sème le doute

Des chercheurs ont repéré une étrange anomalie dans la structure de l’univers. Contrairement à ce que l’on pensait, il ne serait peut-être pas aussi symétrique qu’on l’imaginait. Ce doute pourrait tout changer dans notre compréhension du cosmos.

L’univers fascine par ses lois, sa structure et ses origines. Depuis des décennies, les scientifiques s’appuient sur un principe fondamental. À grande échelle, l’univers serait homogène et symétrique dans toutes les directions. C’est ce modèle qui guide la cosmologie moderne, notamment pour les calculs liés à l’expansion du cosmos. Il sert aussi de base aux simulations menées par le télescope Euclid, capable de cartographier des milliards de galaxies pour mieux comprendre la matière noire.

Mais cette vision idéale pourrait être remise en question. Une nouvelle étude remet en cause ce principe en identifiant une anomalie majeure dans la répartition de la matière à l’échelle cosmique. Si cette découverte se confirme, elle pourrait obliger les chercheurs à revoir les fondations mêmes de notre modèle de l’univers.

L’Univers ne serait pas symétrique dans toutes les directions

Des chercheurs ont publié une étude dans Review of Modern Physics qui montre que l’univers ne semble pas aussi symétrique qu’on le croyait. Le test repose sur l’analyse du fond diffus cosmologique (CMB), un rayonnement issu du Big Bang, censé être uniforme. Mais une différence de température a été observée. Un côté du ciel est légèrement plus chaud que l’autre. Ce phénomène, appelé dipôle du CMB, est bien connu des scientifiques. Mais en le comparant à la répartition des galaxies très lointaines, les chercheurs ont découvert une différence surprenante. En théorie, ces deux observations devraient parfaitement coïncider. Ce n’est pas le cas. L’écart est désormais trop grand pour être ignoré. Il dépasse même le seuil jugé critique dans le monde scientifique, ce qui rend cette anomalie impossible à balayer.

Ce résultat remet en cause le modèle FLRW, qui sert de base au modèle standard de l’univers (Lambda-CDM). Il suggère que l’univers ne serait pas parfaitement identique dans toutes les directions, contrairement à ce que pensaient les scientifiques jusqu’à présent. Cette anomalie vient s’ajouter à d’autres tensions observées récemment, comme celle liée à la vitesse de son expansion. En parallèle, d’autres percées comme la création du tout premier qubit d’antimatière par le CERN en 2025 montrent que notre compréhension du cosmos reste incomplète.