La carte Vitale débarque sur smartphone, voici comment en profiter

L'application carte Vitale est dorénavant disponible pour tous les Français qui dépendent de l'Assurance maladie et qui disposent d'un compte France Identité. On vous explique comment activer la carte Vitale dématérialisée, mais aussi pourquoi elle est encore loin d'être indispensable.

Nos papiers au format physique ont de plus en plus le droit à leur version dématérialisée, disponible directement depuis son smartphone. C'est désormais le cas de la carte Vitale, dont l'application dédiée est officiellement lancée après les tests de la carte Vitale numérique dans plusieurs départements depuis 2023.

“Dès aujourd’hui, si vous disposez d’une identité dématérialisée avec France Identité, vous pouvez aussi dématérialiser votre Carte Vitale”, fait savoir Guillaume Rozier, ingénieur informatique spécialisé dans les données, devenu conseiller du président de la République depuis le succès de son application CovidTracker.

Comment utiliser la carte Vitale numérique ?

Le prérequis pour utiliser la carte Vitale dématérialisée est de disposer d'un compte France Identité. Pour ce faire, il faut obligatoirement être muni d'une carte d'identité de nouvelle génération, au format carte bancaire et équipée d'une puce. Guillaume Rozier précise qu'il sera “prochainement possible de renouveler sa CNI de manière anticipée” pour accéder aux services liés à France Identité même si sa CNI ancien format n'arrive pas encore à expiration.

Voici la procédure à suivre pour activer sa carte Vitale numérique :

Après avoir téléchargé l'application sur le Play Store ou l'App Store, ouvrez-la

Commencez alors le processus d'activation en 5 étapes

Acceptez les conditions générales d'utilisation et poursuivez

Munissez-vous maintenant de votre carte vitale (ou de votre numéro de Sécurité sociale), de l'adresse mail utilisée pour votre compte en ligne et de votre carte d'identité nationale

Vous pouvez au choix scanner votre carte Vitale via l'appli Photo de votre smartphone (des bugs peuvent survenir) ou rentrer manuellement les numéros

de votre smartphone (des bugs peuvent survenir) ou Vous recevrez ensuite un code de sécurité à l'adresse mail liée à votre espace d'Assurance maladie

liée à votre espace d'Assurance maladie Saisissez le code de vérification à 6 chiffres

Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas utiliser France Identité, il est possible de faire sans, en prouvant son identité par reconnaissance faciale, et seulement si vous dépendez de l'Assurance Maladie de l'un des départements suivants :

Ain

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Ardèche

Bas-Rhin

Bouches-du-Rhône

Cantal

Drôme

Hautes-Alpes

Isère

Loire

Loire-Atlantique

Puy-de-Dôme

Rhône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Seine-Maritime

Var

Vaucluse

Il reste des défis pour l'adoption massive de la carte Vitale numérique

“Incitons tous les professionnels de santé à se doter rapidement de l’équipement nécessaire pour scanner un QR Code”, ajoute Guillaume Rozier, qui met le doigt sur un problème. N'espérez pas ranger votre carte Vitale physique au fond d'un tiroir en pensant qu'elle ne va plus servir, car l'application carte Vitale est loin d'être prise en charge partout chez les professionnels de santé, que ce soit chez les médecins ou en pharmacie. Gardez donc bien votre carte Vitale dans votre portefeuille ou sac à main.

De nombreux utilisateurs se plaignent aussi du fait qu'il faut passer par une application dédiée, ce qui n'est pas des plus pratiques. Une intégration dans France Identité, qui permettrait de regrouper tous ses documents en un même lieu, est plébiscitée. “C’est une piste à explorer”, admet Guillaume Rozier. Il semble donc sous-entendre qu'un tel projet n'est actuellement pas en chantier, et qu'il va falloir se montrer patient pour espérer une future prise en charge de la carte Vitale dématérialisée directement dans France Identité.

Entre le permis de conduire, la carte bancaire ou encore les titres de transport et d’identité, tous nos documents sont progressivement en train d'arriver sur nos smartphones. Depuis plus d'un an, France Identité supporte le permis de conduire numérique pour les contrôles routiers. La transition n'est toutefois pas toujours aisée, notamment à cause de problèmes de compatibilité : du nouveau matériel est nécessaire pour pouvoir communiquer avec les smartphones par NFC, par exemple.

On se souvient aussi d'un imbroglio du côté de la SNCF, qui partageait des signaux contradictoires quant à l'acceptation de France Identité lors des contrôles de billets et d'identité. Finalement, l’application France Identité est bien acceptée par la SNCF… mais temporairement, le temps pour l'entreprise de développer sa propre plateforme de vérification. Les formats physiques et dématérialisés risquent de cohabiter encore un certain temps avant de passer au tout numérique.