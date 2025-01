La SNCF commence à accepter France Identité lors des contrôles de billets

Il devient possible de justifier son titre de transport et son identité à travers un unique QR Code généré par l'application France Identité, dans les TGV INOUI de la SNCF dans un premier temps.

La plateforme France Identité annonce qu'une expérimentation conjointe entre France Identité et SNCF Voyageurs a été lancée depuis ce 20 janvier 2025. Celle-ci permet d'utiliser l'application lors d'un contrôle de billet pour éviter d'avoir à présenter son titre de transport et un document d'identité.

Pour l'instant, le test ne concerne que les TGV INOUI. Dans les autres trains gérés par la SNCF, il n'est donc toujours pas possible de recourir au service numérique mis en place par le gouvernement pour justifier être en règle. Il faut aussi avoir renseigné ses nom, prénom et date de naissance à l’achat du billet de train pour pouvoir utiliser cette méthode. Enfin, il sera toujours nécessaire de présenter son billet aux portiques d’accès au quai de son TGV INOUI, l'app France Identité ne servant que pour un contrôle réalisé par les chefs de bord.

Comment utiliser France Identité pour un voyage SNCF ?

Sur la page d'accueil de l'application France Identité, appuyez sur votre carte d’identité numérique. Une option apparaît pour activer l'intégration des billets SNCF. Pour la première configuration, il faut ensuite saisir son code personnel et procéder à la lecture de sa carte d’identité nouveau format par NFC.

Lors d'un contrôle, faites glisser votre carte vers la droite ou appuyez sur le bouton en bas à droite de l'écran pour accéder à une nouvelle carte, affichant un QR Code chiffré. Celui-ci est scanné par le contrôleur et permet à la fois de vérifier la validité du billet et l'identité de l'usager (le QR Code contient vos nom, prénom et date de naissance).

“La fonctionnalité sera testée pendant quelques semaines avant d’être généralisée pour l’ensemble des utilisateurs de France Identité”, est-il précisé. On ne sait pas si cette nouveauté signifie que la SNCF abandonne son projet de développer sa propre fonctionnalité de contrôle des billets et de l'identité, qui doit justement être basée sur la récupération des informations de France Identité.