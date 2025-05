L'accès à la carte vitale numérique se développe. Elle est désormais disponible pour les habitants de 46 départements, contre 23 jusqu'à présent. Voici la liste complète, région par région.

Nos portefeuilles vont devenir de plus en plus légers, mais pas à cause d'un manque d'argent. Après avoir mis du temps pour lancer la machine, le gouvernement veut faciliter l'utilisation de nos papiers officiels en permettant d'enregistrer sa carte d'identité, son permis de conduire ou encore sa carte vitale sur son smartphone. C'est possible pour cette dernière depuis peu, le chantier ayant officiellement démarré en octobre 2024.

L'avantage est évident : oublier sa carte vitale et s'en rendre compte devant le médecin ou dans la pharmacie ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Sortir de chez soi sans penser à prendre son smartphone est en effet beaucoup moins courant. La dématérialisation de la carte verte est d'ailleurs possible pour 2 fois plus de départements qu'au début désormais. Afin de savoir si vous êtes concerné, référez-vous à la liste qui suit.

Ces 46 départements peuvent accéder à la carte vitale numérique dès maintenant

Depuis le 26 mai 2025, les résidents de 46 départements peuvent dématérialiser leur carte vitale et l'enregistrer sur leur mobile. Avant cette date, il y en avait 23. N'oubliez pas que si vous possédez la carte d'identité au format carte bancaire, vous pouvez en bénéficier quel que soit votre lieu de résidence. Pour les autres, vous devez habiter dans l'un des départements suivants, classés ici par région :

Auvergne-Rhône-Alpes : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie.

Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie. Bourgogne-Franche-Comté : Côte-d’Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne.

Côte-d’Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne. Grand-Est : Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Haute-Marne, Haut-Rhin, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.

Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Haute-Marne, Haut-Rhin, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges. Normandie : Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.

Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime. Pays de la Loire : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée. Provence-Alpes-Côte-d’Azur : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.

Comme le rappelle le site de l'Assurance Maladie, “le déploiement sur le territoire sera progressif, région par région, jusqu’à l'automne 2025“. Notez enfin que la carte vitale numérique “peut être activée par les personnes affiliées à un organisme de l’Assurance Maladie, de la Mutualité sociale agricole (MSA) ou de la MGEN3. D’ici l'automne 2025, l’appli carte Vitale sera ouverte à tous les régimes d’assurance maladie“.