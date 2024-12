Le passeport papier va disparaître, voici ce qui le remplacera sûrement

Les jours du passeport tel que nous le connaissons aujourd'hui sont comptés. À moyen terme, le petit carnet laissera la place à un système plus moderne, mais qui soulève certaines questions.



Si vous avez pris l'avion pour sortir de l'Union européenne ces dernières années, vous avez effectué sans le savoir un geste mêlant modernité et archaïsme. Celui de présenter votre carte d'embarquement sur votre smartphone en même temps que votre passeport papier.

Certes, le carnet s'est doté d'une puce stockant la photo et deux empreintes digitales de son propriétaire en 2009. Mais pour le reste, on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup changé depuis sa généralisation à la fin de la Première Guerre Mondiale.

Alors que la tendance est clairement à la dématérialisation des documents officiels, le passeport semble faire de la résistance. Le futur portefeuille numérique européen le prendra en charge, mais en attendant, d'autres pays testent un futur où il ne sera même pas utile d'en posséder un, quel que soit son format.

Une transition dans laquelle Singapour s'est déjà engagée par exemple. Depuis octobre dernier, les résidents de la cité-État n'ont pas besoin de passeport à l'aéroport de Changi. Les touristes eux, doivent le présenter uniquement à l'arrivée, pas au départ. Ailleurs, différentes manières de faire sont expérimentées.

Voici le système qui devrait remplacer le passeport au format papier

L'approche la plus commune consiste à utiliser un “titre de voyage numérique“, ou DTC pour “digital travel credential“. Mise en place par l'Organisation de l'aviation civile internationale des Nations Unies, elle associe un élément numérique (les informations de votre passeport) et un autre physique (ce qu'affiche votre mobile). Les deux sont liés de façon a empêcher les contrefaçons.

Sur les 3 systèmes fonctionnant avec un DTC, il y en a un où la création préalable d'un passeport n'est pas nécessaire. En 2024, la Finlande a testé ce dernier à travers une application développée pour l'occasion. Le pays a mesuré qu'en moyenne, les contrôles aux aéroports duraient 8 secondes, dont 2 pour le processus technique à proprement parlé. C'est bien plus rapide qu’actuellement.

Pour atteindre de tels résultats, il n'y a pas 36 solutions : la reconnaissance faciale est à la manœuvre. Elle est amenée à se répandre de plus en plus pour automatiser un maximum de procédures, comme le contrôle des billets de train. Mais face à son essor, nombreux sont ceux qui appellent à la vigilance.

La fin annoncée du passeport papier soulève des questions de sécurité des données

Si on ne peut nier son côté pratique, la reconnaissance faciale n'est pas une technologie infaillible. On imagine sans peine une situation où une personne ne pourrait pas prendre son avion parce que le système l'a rejetée alors que tout est en règle.

Le traitement et la protection de nos données sont également une préoccupation majeure. Chaque pays a des politiques spécifiques en la matière. Ajoutez à cela le fait que les systèmes sont souvent développés par des entreprises privées et vous obtenez un fonctionnement opaque à même de soulever des interrogations légitimes.

Pour Adam Tsao, vice-président de l'identité numérique chez Entrust, tout est une question d'information du public : “Vous voulez vraiment arriver au point où, à mesure que nous avançons dans ce monde numérisé, vous donnez exactement la bonne quantité d'informations, pendant exactement la bonne durée, dans le bon but, aux bonnes personnes“. Plus facile à dire qu'à faire.

Et au-delà de ces problèmes potentiels, que faire en cas de panne ? La solution de repli la plus évidente serait de recourir alors au passeport numérique sur smartphone, ce qui irait à l'encontre du but final recherché. La bonne nouvelle, c'est que vous ne risquez pas de l'oublier dans la table de chevet celui-ci.

