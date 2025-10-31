JBL Charge Essential 2 : le Black Friday fait chuter son prix au plus bas, ne ratez pas cette offre !

Pour le Black Friday, Boulanger propose actuellement la JBL Charge Essential 2 à un très bon prix. Un aubaine pour cette excellente enceinte portable !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez une nouvelle enceinte portable ? Normalement en vente à 159,99 €, la JBL Charge Essential 2 passe exceptionnellement à 99 € dans le cadre du Black Friday sur Boulanger. L'enseigne fait lance sa campagne promotionnelle de fin d'année bien à l'avance. L'occasion de vous offrir cette enceinte portable performante en profitant d'une réduction de près de 40%.

JBL Charge 2 Essential 2 : une excellente enceinte Bluetooth portable à moins de 100 €

Grâce à son haut parleur en forme de circuit automobile, cette enceinte Bluetooth vous offre un son à la fois riche et intense. Sa puissance de sortie de 30 Watts vous assure un son suffisamment puissant pour vos soirées. Avec son excellente autonomie de 20 heures, vous pouvez écourter vos morceaux préférés jusqu’au bout de la nuit.

La JBL Charge Essential 2 a la particularité d’être étanche. Elle dispose en effet de l’indice d’étanchéité IPX7. Vous pouvez donc l’utiliser en extérieur, au bord de la piscine ou sur la plage sans avoir peur des éclaboussures. Avec son poids de 930 grammes, elle est facile à transporter.

L’enceinte fonctionne sans fil. Vous pouvez donc diffuser votre musique depuis votre téléphone à distance ou n’importe quel autre appareil disposant du Bluetooth. Elle peut également s’utiliser comme Powerbank pour recharger vos appareils, ce qui est très pratique pour éviter les pannes.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

L’enceinte portable JBL Charge Essential 2 est toujours en vente à 159,99 € sur le site officiel de la marque. Mais elle est affichée à 99 € seulement sur Boulanger alors profitez-en pour vous équiper à prix réduit !