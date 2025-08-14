JBL Charge Essential 2 : l’excellente enceinte portable est bradée par Boulanger pour la rentrée !

JBL est l’une des marques les plus connues dans le monde de l’audio et particulièrement dans le rayon des enceintes portables. La marque propose de nombreux modèles avec toujours de très bons rapports qualité/prix. Boulanger propose en ce moment une grosse promotion sur la JBL Charge Essential 2 qui passe à moins de 100 € !

La rentrée, c’est dans seulement deux semaines. Si beaucoup de personnes vont regretter les grandes vacances, il y a quand même de bonnes nouvelles à apprécier. En effet, à l’occasion de la rentrée, du 12 août au 23 septembre, Boulanger propose de nombreuses promotions sur son site. C’est l’occasion de s’équiper à moindre coût pour commencer cette nouvelle année scolaire dans de bonnes conditions.

Vous pouvez ainsi vous offrir l’enceinte portable JBL Charge Essential 2 à prix mini. Habituellement proposée à 159,99 euros, elle profite d’une réduction de prix de 38% et passe ainsi à seulement 99,99 euros, soit une baisse de 60 euros. C’est un excellent prix pour une enceinte Bluetooth qui offre un son riche et puissant.

JBL Charge Essential 2 : l’enceinte à emporter partout

Quand on souhaite écouter de la musique avec ses amis, il n’y a rien de plus frustrant que de n’avoir que les hauts-parleurs de son téléphone pour mettre l’ambiance. Que ce soit pour faire la fête, écouter un nouvel album tranquillement, regarder un film ou une série dans de bonnes conditions, il est toujours très utile d’avoir une bonne enceinte portable à portée de main.

Malgré sa taille contenue, la JBL Charge Essential 2 offre une bonne puissance sonore de 40 Watts. En plus, cela ne se fait pas au détriment de l’autonomie puisque la batterie vous permet de profiter de votre enceinte pendant 20 heures.

Et la JBL Charge Essential 2 a une autre particularité qui va vous permettre de l’utiliser aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. En effet, avec sa certification IPX7, elle est étanche à l’eau jusqu’à 1 mètre. Elle ne craint donc ni la pluie, ni les éclaboussures, ni même une immersion accidentelle dans une piscine. En plus, avec son poids de 930 grammes, elle se transporte facilement.

Enfin, cette enceinte portable Bluetooth peut aussi vous dépanner si jamais vous n’avez plus de batterie sur votre téléphone portable. En effet, elle dispose d’un port USB-A et USB-C pour se transformer en véritable Powerbank.