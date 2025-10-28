Elon Musk lance Grokipedia, un Wikipédia généré par IA et déjà accusé de faire du copier-coller

Grokipedia, le Wikipédia “sans biais et sans propagande” généré par IA, est déjà accusé de servir la vision du monde d'Elon Musk et de piller le contenu de celui-là même qu'il critique.

Il était donc sérieux. Il y a un peu plus d'un an, Elon Musk présentait son projet Grokipedia, estimant que Wikipédia n'est pas une source d'informations fiable. L'entrepreneur vient d'annoncer que sa nouvelle plateforme est désormais disponible. Il s'agit d'une version 0.1, autant dire d'une mouture bêta. “La version 1.0 sera 10 fois meilleure, mais à mon avis, même la 0.1 est meilleure que Wikipédia”, assure-t-il. Tous les articles sont générés par IA, alors que ce sont des contributeurs humains qui rédigent ceux de Wikipédia.

Grokipedia se veut être une alternative anti-woke et dépourvue de mission de propagande, deux griefs reprochés depuis longtemps par Elon Musk à Wikipédia. “Le but de Grok et Grokipedia est la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Nous ne serons jamais parfaits, mais nous nous efforcerons néanmoins d’atteindre cet objectif”, déclare-t-il.

L'IA de Grokipedia reprend ses informations de… Wikipédia

Mais on se rend vite compte que plutôt de viser l'objectivité, Grokipedia reprend, souvent sans nuances, l'argumentaire des milieux conservateurs et d'extrême droite. Ironique, quand on se targue de proposer des points de vue équitables et qu'on critique Wikipédia à outrance pour faire exactement la même chose, mais de l'autre côté du spectre politique et social.

Grokipedia a déjà sa page sur Wikipédia, qui ne se prive pas de charger la plateforme d'Elon Musk. “Certains contenus reflètent les opinions personnelles d'Elon Musk, proches du conservatisme, de l'extrême droite, du conspirationnisme et de l'idéologie libertarienne, sur de nombreux sujets, tels que la transition de genre, Black Lives Matter ou l'ancien PDG de Twitter, Parag Agrawal”, peut-on par exemple y lire.

De nombreux médias aux États-Unis ont dressé le même constat. Grokipedia, censé être sans biais, ne semble être qu'un outil de propagande d'Elon Musk. Les sujets qui ne sont pas liés à l'actualité et à la politique sont même souvent des copier-coller intégraux provenant de Wikipédia, a remarqué The Verge. La page de la PlayStation 5 est par exemple 100 % identique à celle de Wikipédia. Celle du MacBook Air n'est qu'une réécriture du contenu de Wikipédia.